Najboljše ideje za božična darila za športnike

V vsaki družbi se najde vsaj en športni navdušenec. Obdarovanje športnikov pa je lahko tudi izziv, saj je treba poznati njihovo konfekcijsko številko, najljubšo barvo, najljubšo znamko, in vedeti, s katerimi športi se ukvarjajo, katere izdelke že imajo, in še bi lahko naštevali. Na kratko, športniki so zahtevni, ko pride do nakupa božičnih daril. Zato smo vam pripravili nekaj idej za darila ter jih razdelili po cenovnih kategorijah glede na vaš razpoložljivi proračun, da bo iskanje še lažje.

Božična darila za ženske

Dame rade vidijo, da njihovemu darilu posvetite nekaj časa in predvsem razmisleka. Na koncu niti ne šteje toliko to, koliko denarja ste za darilo namenili, kot to, da ste se zares potrudili najti nekaj, kar je vaši obdarovanki pisano na kožo. Da pa vam odločitev še olajšamo, smo pripravili seznam idej za božična darila za ženske, s katerimi ne morete zgrešiti!

Na prvi pogled bi mnogi rekli: "Za 20 evrov se pa res nič pametnega ne bo našlo," a ni tako. Veliko nepogrešljivih pripomočkov za vadbo doma se namreč znajde v tej cenovni kategoriji. Odlična ideja za božično darilo so lahko uteži, podloga za vadbo, žoga za gimnastiko, elastike za vadbo, kettlebell ali masažni valj. Če obdarovanke ne poznate zelo dobro, bo zagotovo vesela tople pletene kape.

Božična darila v vrednosti do 50 EUR

Nobena tekaška navdušenka se ne bo branila novih športnih pajkic, ki so nepogrešljiv kos tekaške opreme za zimsko rekreacijo na prostem. Tekačice, ki težje prenašajo mraz, pa bo lahko dodatno ogrel topli športni hoodie. Navdušene smučarke pa se bodo razveselile novega toplega kompleta smučarskega perila ali kompleta kape in smučarskih rokavic.

Božična darila za ženske v vrednosti od 50 do 100 EUR

Verjetno bi se vsaka dejavna ženska strinjala, da udobnih športnih oblačil ni nikoli preveč, zato se bo tudi vaša obdarovanka brez dvoma razveselila nove trenirke oziroma kompleta – majice, jopice ali puloverja in hlač ali pajkic svoje najljubše znamke. Zgrešiti pa ne morete niti s pametno zapestnico.

Božična darila v vrednosti nad 100 EUR

Za vse gospodične in gospe, ki živijo aktivno, bo popolno darilo nova pametna ura, ki ne bo samo uporabna, ampak tudi lepa in modna. Če pa želite svoji obdarovanki poleg srca ogreti tudi telo, predlagamo, da se razgledate med toplimi zimskimi in smučarskimi jaknami.

Božična darila za moške

Pravijo, da imajo moški preprostejše želje od žensk. Mi se na ta rek nismo ozirali in tudi zanje poiskali božična darila, ob katerih bodo težko ostali ravnodušni. Začnimo pri osnovah.

Tako kot ženske tudi moški radi nosijo lepa oblačila, le njihovemu kupovanju ne posvečajo toliko časa in pozornosti. Zato je čas obdarovanj odlična priložnost, da svojega obdarovanca razveselite z novo kapo, tekaško majico ali puloverjem, ki ga bodo greli v hladnih zimskih dneh.

Božična darila za moške v vrednosti do 50 EUR

Ker so fitnesi še vedno zaprti, je izguba mišične mase zagotovo ena glavnih skrbi, ki se podijo po glavi vsem rednim obiskovalcem telovadnic. Poleg redne vadbe z domačo fitnes opremo k ohranjanju mišičnega volumna dodatno pripomore uživanje zadostnih količin beljakovin. Dragemu lahko za letošnji božič podarite beljakovinske pakete, v katerih poleg beljakovinskih praškov dobite tudi BCAA ali glutamin.

Božična darila v vrednosti od 50 do 100 EUR

Postavitev domačega fitnesa je lahko precejšen strošek, zato bo vsak moški, ki si je zadal ta projekt, zelo vesel kakšnega kosa fitnes opreme, ki še manjka v njegovi zbirki – pa naj bodo to uteži ali ročke, vadbeni trakovi, utežni jopič ali kaj podobnega, vse, kar bo vašemu obdarovancu pomagalo pri ohranjanju vrhunske forme.

Darila v vrednosti nad 100 EUR

Na koncu pa pridejo na vrsto še vsi, ki so navdušeni nad sodobno tehnologijo in estetiko. Pametne ure so zelo uporabni modni dodatek, ki bo razveselil vsakega športnika, saj ponujajo nešteto uporabnih funkcij, ki olajšajo vsakdanje življenje in dejavnosti.

Predstavili smo vam le nekaj zamisli za božična darila!

Seveda lahko naše predloge tudi poljubno kombinirate in jih prilagajate svojemu žepu, željam in potrebam svojih obdarovancev. Še bogatejšo izbiro izdelkov pa najdete v Hervisovi spletni trgovini, kjer lahko med drugim prilagodite iskanje izdelkov glede na ceno, spol obdarovanca, vrsto športa in blagovno znamko ter si tako olajšate iskanje pravega darila.

