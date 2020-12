Manj hrupa, več glasu: Mariah Carey, kot je še niste doživeli

Letošnje leto je spremenilo naše navade in nenazadnje tudi božična pričakovanja. Izmenjava lepih misli, želja in daril ob dobri hrani in pijači, druženje z ožjim in obiski širšega dela družine so stalnica prazničnega decembrskega časa. Zaradi aktualnih ukrepov bo negovanje družinskih vezi in prijateljskih odnosov v prazničnem času nekoliko omejeno ter prilagojeno. A nič ne de, še vedno lahko poskrbimo, da bodo prazniki izredno lepi in polni ljubezni.

V bližini najbližjih ali prek virtualnih orodij – v nobenem primeru ne smemo pozabiti na darila za tiste, ki nam pomenijo največ. Če nekateri vedno brez skrbi in panike najdejo idealna darila, jih drugi izberejo v zadnjem trenutku.

FreeBuds Pro, ki bodo zadovoljile potrebe najzahtevnejših ljubiteljev zvoka? Kljub impulzivnosti in dejstvu, da smo že dodobra zakorakali v drugo polovico najbolj prazničnega meseca v letu, z brezžičnimi slušalkami gotovo ne boste zgrešili. Te so vselej odlična ideja za darilo, ki ga bo cenil prav vsak, pa naj gre za družinskega člana, prijatelja ali poslovnega partnerja. Kaj pravite na brezžične slušalke, ki bodo zadovoljile potrebe najzahtevnejših ljubiteljev zvoka?

Strast do tehnologije in potreba po kakovostnih tehnoloških napravah namreč še nikoli nista bili bolj izraziti, saj nam takšne naprave olajšajo vsakdanje življenje. Tudi, ko gre za poslušanje glasbe. Pa ne samo glasbe. Če obdarovanec veliko časa preživi na elektronskih napravah, na primer posluša podcaste, bo nedvomno cenil odlične brezžične slušalke, ki veljajo kot izjemno uporabno darilo z dolgo življenjsko dobo.

V prispevku preverite, kaj odlikuje ene izmed najboljših brezžičnih slušalk trenutno na trgu.

Zaplavajte v zvok božične čarovnije ali izklopite hrup

Huawei FreeBuds Pro so prve tovrstne slušalke z inteligentnim dinamičnim aktivnim dušenjem hrupa. Funkcijo hibridnega aktivnega izničevanja hrupa omogočata dva mikrofona, en obrnjen navznoter in drugi navzven, ki hrup sprejemata in ga z dinamičnimi gonilniki aktivno izničujeta. Slušalke Huawei FreeBuds Pro z učinkom izničevanja hrupa do 40 decibelov vam omogočajo, da doživite mir in se prepustite samo glasbi. S pametnim prepoznavanjem zvokov iz okolice lahko slušalke Huawei FreeBuds Pro preklapljajo med različnimi načini izničevanja hrupa za še boljšo slušno izkušnjo.

Se strinjamo, da so lahko znane božične uspešnice, kot so All I Want for Christmas Is You, nedvomno dobra popestritev božičnega vzdušja? A ne delijo si vsi družinski člani, prijatelji in znanci istega navdušenja, v skoraj vsaki družini pa se najde tudi godrnjavi Grinch. Morebiti Grinch v vaši družini resda ne želi ukrasti božiča, vsekakor pa bi se raje potopil v svoj svet in počel svoje reči. V času božiča (priročnost resda velja čez celo leto) so brezžične slušalke popolna izbira za vse, ki bi se raje podali v svet lastne avdio izbire, kot poslušali klasične božične uspešnice, ki igrajo v ozadju družinskih srečanj. Če pa si delite stanovanje s sostanovalci, ki se udeležujejo svojih virtualnih božičnih zabav, a bi radi imeli le svoj mir, se lahko z revolucionarnimi brezžičnimi slušalkami Huawei Free Buds Pro zatopite v svoj glasbeni svet, v zvok najljubše melodije, pa naj bo to v decembrskem času ali v preostalem delu leta.

Trije načini odprave hrupa

Pri brezžičnih slušalkah so na voljo trije različni načini aktivne odprave okoljskega hrupa (ANC). Ultra način se bo odlično obnesel na potovanjih, saj resnično učinkovito odstrani hrup in vam tako pomaga, da se popolnoma prepustite glasbi brez zunanjih motenj. Način udobja odpravlja zvoke listanja papirja, tipkanja in občasnih pogovorov na delovnem mestu, v knjižnicah in drugih mirnih okoljih. Običajen način pa je primeren za sprostitev v prenatrpani kavarni. Ne glede, ali slušalke uporabljate doma, po možnosti na božični večer, med sprehodom ali na hrupni železniški postaji, zanjo brezžične slušalke pametno prilagajati dušenje hrupa.

Slušalk za ponovno povezavo z okolico in glasovni način sploh ni treba odstraniti, le z dolgim pritiskom preklopijo v glasovni način in se znova povežejo z okoljem. Edinstven glasovni način zmanjša zvoke iz okolice, da je človeški glas bolj slišan. Tako ne boste zamudili obvestil na letališčih ali hitrega klepeta s prijateljem, ki ste ga srečali na poti.

Z brezžičnimi slušalkami Huawei FreeBuds Pro lahko izklopite zunanji trušč in s funkcijo ojačitve glasu poskrbite, da boste glasove svojih ljubih slišali tako jasno, kot da stojijo poleg vas.

Potopite se v glasbi – božič z Mariah Carey ali ritem punka, popa, rocka, jazza …

Kakovostni 11-milimetrski gonilniki bodo poskrbeli, da bodo slušalke Huawei FreeBuds Pro zagotavljale popolnoma uglašen zvok. Vam bolj kot božične pesmi diši kaj drugega? Ni pomembno, ali ste ljubitelj punka, popa, hip hopa, rocka ali celo jazza, vse glasbene zvrsti se bodo slišale odlično. Ultra-magnetni dinamični krmilnik zagotavlja tako pristen zvok, da se boste počutili kot na koncertu ali v snemalnem studiu.

Popolnoma čist zvok pa velja tudi za klice. Zelo občutljiv senzor se sicer natančno odziva na vaše zahteve. Prostoročne in zvočne načine lahko nadzorujete z vgrajenim nadzorom na dotik na slušalkah oziroma s preprostimi pametnimi interakcijami za povečanje ali zmanjšanje glasnosti, sprejemanje klicev ali spreminjanje glasbe.

Udobno nošenje čez cel dan

Poleg tega so stilsko dovršene slušalke tudi zelo praktične, prilagojene, stabilne in udobne za nošenje. Huaweievi strokovnjaki so slušalke Huawei FreeBuds Pro zasnovali s poudarkom na dizajnu in udobju nošenja. Poleg minimalističnega sloga jim je uspelo zagotoviti, da ima vsaka podrobnost ušesnega čepka svoj namen in je videti elegantna. Unikatno oblikovan ušesni del prilagodite velikosti ušesnega kanala s tremi različno velikimi silikonskimi nastavki. Pametna funkcija zaznavanja kompaktnosti vam pomaga izbrati najprimernejše, ki se prilegajo ušesom. Zasnova sprednje in zadnje ušesne votline uravnoteži zračni pritisk v ušesu, kar zagotavlja kroženje zraka, da se izognete ​​nelagodju.

Kaj pa baterija? Zmogljiva 55 mAh baterija v slušalkah zagotavlja do sedem ur delovanja (brez funkcije ANC) oziroma do štiri ure (z ANC). Polnilni etui z baterijo 580 mAh pa bo poskrbel za večkratno polnjenje vaših slušalk in s tem podaljšanje časa delovanja do 30 ur.

Brezžične slušalke FreeBuds Pro so na voljo v treh različnih barvah, ki se ujemajo z vašim najljubšim zvokom: mehek in razkošen Silver Frost s prefinjenim kovinskim sijajem, elegantna in diskretna keramična bela barva za prefinjen slog ter klasična karbonska črna, ki se prilega večini priložnosti.

Učenje, meditacija in sproščanje s slušalkami

Z raznolikimi aplikacijami je možno potencial brezžičnih slušalk ponesti na novo raven. Pri tem vam je lahko v pomoč Huaweieva uradna platforma za distribucijo aplikacij, trgovina AppGallery, ki ponuja priljubljene lokalne in globalne aplikacije in se na dnevni ravni polni z novimi, naj gre za poslušanje glasbe, meditacijo, osredotočanje, sproščanje ali denimo učenje, preverite ponudbo aplikacij v trgovini AppGallery.

Za glasbeni navdih denimo uporabite aplikacijo odlične storitve pretočne glasbe Deezer. Uporabniki naprav, ki jo naložijo iz trgovine AppGallery, lahko v priljubljenih skladbah s seznama dolgega 53 milijonov skladb kar tri mesece uživajo brezplačno. Aplikacija Deezer vam bo odprla dostop do najljubših skladb, tudi do znanih božičnih uspešnic. Vesele praznike!