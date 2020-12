Prihod hibrida, s katerim je ustvarjanje pravi užitek

Tablice predstavljajo edinstven hibrid med prenosnikom in pametnim telefonom, ki uporabniku lahko na številnih področjih zelo olajšajo digitalno izkušnjo. Ko morate nekaj hitro urediti na računalniku – na primer samo nekaj poslati naprej, pogledati novice ali dopisati nekaj besed v poročilo, in vam ni do priklapljanja računalnika, je tu tablica. Ko je čas za zabavo, ogled novega videospota ali vloga, je vedno na voljo tablica. Ko otrok potrebuje nekaj za šolo, je tablica najpriročnejša naprava, ki vam vedno ustreže.

S tem, ko si večina ljudi tablice predstavlja kot napravo za konzumiranje različnih medijskih vsebin, pa je med nami veliko takšnih, ki v tablici vidijo neskončno platno za ustvarjanje. Najrazličnejše aplikacije za risanje ali urejanje, ki si jih lahko naložimo na tablico, kar kličejo po ustvarjanju.

Naprava za vse, ki obožujete kreativno izražanje

Ljubitelji risanja, slikanja, skiciranja in urejanja digitalnih vsebin morajo imeti pri roki zanesljivo tablico. Pri izbiri prave tablice morate predvsem upoštevati njeno velikost. Jo boste uporabljali na poti ali pa boste z njo delali pretežno na pisalni mizi, tako da bi potrebovali napravo večjih dimenzij?

S prihodom Huaweieve tablice MatePad Pro bodo na svoj račun prišli vsi, ki morajo vedno nekaj ustvarjati, pa naj gre za delo ali zabavo. Zelo odzivna in natančna digitalna naprava, ki se je iz obstranskega pripomočka razvila v nepogrešljiv pripomoček, bo vaše slikanje, skiciranje ali načrtovanje dvignila na povsem novo raven. S pisalom, ki vam pomaga aktivirati svojo ustvarjalno energijo, boste z lahkoto realizirali najbolj nore zamisli.

Ker smo ravno v predbožičnem času, je to lahko tudi izvrsten namig, kaj podariti nekomu, ki mu ustvarjalna žilica ne da miru in se zelo rad kreativno izraža oziroma vsem, ki se z ustvarjalnimi vsebinami ukvarjajo profesionalno, kot so oblikovalci in fotografi.

Tehnološki velikan je najzahtevnejšim uporabnikom letos ponudil tablico MatePad Pro, ki se po zmogljivosti kosa s Huaweievimi najboljšimi napravami, kar je razvidno že iz njenega imena Mate. MatePad Pro se ponaša z nazivom najzmogljivejša Huaweieva tablica.

Med najbolj priljubljenimi aplikacijami za ustvarjanje s Huaweievim MatePad Pro sta Ibis Paint X in MediBang Paint, April je za ljubitelje oblikovanja kolažev, VivaVideo in FilmoraGo pa za urejanje videoposnetkov.

Za revolucijo kreativnosti

Ko pride navdih, ga takoj izkoristite s Huawei MatePad Pro. Zaslona se lahko dotaknete, ko je tablica še izklopljena. S pisalom M-Pencil preprosto prebudite tablico in neposredno dostopate do beležnice. Z beležkami ali skicami vam bogata barvna paleta in velik nabor čopičev ter drugih možnosti za pisala pomaga pretvoriti misli v umetniške ideje, pametno tipkanje in prilagodljivo urejanje pa organizirata vsebino za prihodnji pregled, urejanje in iskanje po ključnih besedah.

Neprekosljiv zaslon

S Huawei MatePad Pro se odpre nov svet možnosti za večjo produktivnost in neprekosljivo vizualno izkušnjo.

Z 90-odstotnim razmerjem zaslona proti ohišju in robovi, ki merijo samo 4,9 milimetra, ponuja10,8-palčni (27,43-centimetrski) zaslon Huawei FullView neverjetno vizualno izkušnjo, ne glede na to, ali iščete inspiracijo ali pa preprosto želite dokončati delo.

Vsaka podrobnost izgleda živo in jasno s svojo barvno paleto kinematografske ravni in izjemno svetlostjo. Zaslon s certifikatom TÜV Rheinland občutno zmanjšuje modro svetlobo, tako da so vaše oči primerno zaščitene.

Eleganca, ki navdihuje ustvarjalno razmišljanje

Že sam dizajn naprave je lahko navdihujoč in nas spodbuja k ustvarjanju.

Huawei MatePad Pro je na voljo v skrivnostnem sivem odtenku sive (Midnight Grey), ki je prevlečena s slojem steklenih vlaken, tako da sama naprava prefinjeno dopolnjuje vaš slog.

Ko boste v roke vzeli novo Huaweievo tablico, vas bo presenetilo, kako peresno lahka je. Ima samo 460 gramov in je elegantno oblikovana, tako da je hkrati priročna in trpežna. V torbi ne zavzame več prostora kot beležnica. Nevidna oblika antene prispeva k elegantnemu in čistemu videzu, subtilni zaobljeni okvir pa se ergonomsko prilega vašim rokam. Kamorkoli greste, Huawei MatePad Pro potuje z vami v slogu in udobju.

Dodatek št. 1: Pametno pisalo

Popolnoma novo pisalo Huawei M-Pencil s šesterokotno integrirano zasnovo prinaša svež in eleganten izgled. Z njim je pisanje naravno kot s svinčnikom po papirju, še boljše pa zaradi vsestranskih potez in funkcij. Ne glede na to, ali ste na sestanku, sestavljate nakupovalni seznam ali samo raziskujete svojo ustvarjalnost, pisalo Huawei M-Pencil ostane v sozvočju z vašimi mislimi.

Konica pisala je za nemoteno pisanje narejena iz izbranih materialov. Vse, kar ustvarite, se na zaslonu prikaže takoj, brez zakasnitev. Pisalo, ki je opremljeno s 4096 stopnjami občutljivosti na pritisk, zazna vse nianse vašega gibanja pri pisanju ali risanju.

Nežno ga pritrdite na vrh tabličnega računalnika in ga v eni uri brezžično napolnite do polne zmogljivosti. Le 30-sekundno polnjenje omogoča 10 minut delovanja pisala, tako da ničesar ne morete zamuditi.

Zmogljivost kot pri "velikih" Zahvaljujoč procesorju Kirin 990 Huawei MatePad Pro predstavlja močno izboljšane zmogljivosti in povečano energijsko učinkovitost. Deluje pametneje, saj procesna enota inteligentno razporeja računalniško moč, hkrati pa povečuje zmogljivost umetne inteligence. S 16-jedrnim grafičnim procesorjem Mali-G76, izboljšanim s tehnologijo GPU Turbo, ponuja boljšo kakovost slike pri filmih in igrah.

Med različnimi načini se znajde kot kameleon

Ko se povežete, bo vaš pametni telefon stopil v Huawei MatePad Pro, obe napravi pa se bosta združili v eno super napravo. Zaslon vašega telefona je prikazan v tabličnem računalniku, kar vam omogoča, da opravljate delo na večjem zaslonu. Zdaj lahko pokličete, pošljete sporočilo in pregledujete fotografije s telefona na zaslonu tabličnega računalnika. Datoteke lahko med obe napravi tudi preprosto prenašate z načinom "povleci-in-spusti" ter jih urejate med klepetom s prijatelji.

Z enim samim dotikom lahko preklopite tudi v PC-način. Prilagodljivo namizje vam omogoča, da več aplikacij povečate, povlečete in uredite, da ustrezajo vašim delovnim navadam. Nekatere datoteke lahko celo shranite neposredno na namizje, tako kot v računalniku.

Huawei multiplikator aplikacij omogoča spontano delovanje iste aplikacije. Paralelno prikazuje več stvari na zaslonu za lažjo primerjavo pri spletnem nakupovanju, branju novic, pregledovanju fotografij ali pripravi dokumentov.

Inovativna funkcija Multi-Window omogoča učinkovito večopravilnost pri delu, npr. pregledovanje zapiskov med prezentacijo. Dotaknite, povlecite in zadržite pri robu zaslona, da se vam prikažejo bližnjice. Plavajoče okno lahko uporabite za odgovor na sporočilo, in to brez prekinitve dela.

Dodatek št. 2: Pametna tipkovnica

Priključite pametno magnetno tipkovnico, ki je videti kot prava tipkovnica prenosnika, in potopili se boste v čudoviti ritem tipkanja, s hodom tipke samo 1,3 milimetra.

Tipkovnica je uporabna kot etui in stojalo, ki ga z dvema različnima kotoma lahko prilagodite različnim potrebam. Z območjem senzorja NFC v telefonu se dotaknite ikone pri gumbu Shift na desni strani tipkovnice in tako preprosto omogočite sodelovanje na več zaslonih. Magnetna tipkovnica je lahko več kot zaščitni etui, saj deluje kot senzor za vklop tablice, ko jo razprete.

Zmogljiv zvočni sistem

Kompakten, kakršen je, je Huawei MatePad Pro opremljen s sistemom štirih zvočnikov in štirih kanalov. S 3D-stereo tehnologijo Histen 6.0 oddaja izjemen zvok, ki se bo dotaknil vašega srca. Pri razvoju zvoka za Huawei MatePad Pro je sodeloval proizvajalec zvočnikov Harman Kardon, tako da boste navdušeni nad bogatimi akustičnimi podrobnostmi.

Poleg tega ima tablica tudi pet obodnih mikrofonov, ki omogočajo 360° odstranjevanje hrupa, hkrati pa zagotavljajo, da se vaš glas sliši glasno in jasno.

Nemoteno delovanje do 12 ur

Huawei MatePad Pro je prvi tablični računalnik Huawei, ki omogoča brezžično polnjenje z močjo do 15 W in povratno brezžično polnjenje z močjo do 7,5 W, s katerim lahko na poti polnite tudi druge naprave.

Omogoča hitro žično polnjenje z do 20 W, tako da boste lahko MatePad Pro uporabljali kar tri ure po samo 30 minutah polnjenja. Zmogljiva baterija bo brez napora delovala do 12 ur.