Pripomoček, ki ima toliko priboljškov, da se bo znašel tudi v Božičkovi malhi

Prenosniki so lahko odlično darilo, ki je primerno za katerokoli priložnost. V teh časih, ko delamo in se učimo od doma, si brez dobrega prenosnika ne moremo predstavljati vsakdanjega življenja. Božični čas je kot nalašč, da sebi ali drugi ljubi osebi privoščimo zmogljivo napravo, ki nam bo stala ob strani dolgo časa in bo kos tudi najzahtevnejšim nalogam, da bodo projekti tekli kot namazani ter da bomo še učinkovitejši in uspešnejši.

Ni lepšega kot delati na računalniku, ki ima izjemno vzdržljivo baterijo, zmogljiv procesor, veliko delovnega spomina, izjemen zaslon z visoko ločljivostjo in ki je poleg vsega še privlačnega in elegantnega videza. To nam pride prav tudi, ko uporabljamo računalnik za zabavo, ko nekaj ustvarjamo, urejamo fotografije ali gledamo filme. Vsa družina ima koristi, če imamo doma prenosnik, ki je kos najrazličnejšim nalogam.

Kaj moramo upoštevati pri izbiri prenosnika?

Vendar moramo pri izbiri prenosnika za darilo upoštevati nekaj stvari. Prenosnik je tako osebna stvar kot telefon. Vsak ima svoje zahteve glede specifikacij, ki jih mora imeti naprava, glede videza in zmogljivosti, saj si želimo, da bi bilo darilo dobro sprejeto in bi obdarovanca zelo razveselilo.

Če smo se za prenosnik kot darilo odločili v zadnjem hipu, imamo bolj malo časa, da bi raziskali ponudbo vseh trgovcev, zato moramo res vedeti, kaj iščemo in kaj moramo upoštevati. Na srečo se veliko trgovcev proti koncu leta odločit znižati cene, tako da nam vsaj to lahko malce olajša precej veliko breme ob takšnem nakupu.

Da pa bo darilo res naletelo na odobravanje, je tukaj nekaj nasvetov, kako poiskati prenosnik, ki bo zadostoval najzahtevnejšim uporabnikom.

Prenosnik z veliko priboljški, ki osvaja slovenske kupce

Prenosniki Huawei MateBook osvajajo slovenske kupce – tako zahtevnejše kot tiste, ki potrebujejo prenosnik za običajno vsakdanjo uporabo.

Cenovna dostopnost in visoka kakovost

Med vrhunskimi prenosniki je težko izbrati enega, ki bi vam ustrezal v vseh pogledih. Najzmogljivejši so tudi najdražji, vendar zaradi bogate izbire različnih prenosnikov ni treba sklepati kompromisov. Med prenosniki, ki nas prepričajo na vsakem koraku, so tudi prenosniki Huawei. Med cenovno dostopnejšimi je Huawei MateBook 13, ki vas bo prepričal s svojo izjemno zmogljivostjo. Ne bo vas pustil na cedilu, povsem očaral pa vas bo z dodatnimi "sladkorčki", kot so bralnik prstnih odtisov, izjemen procesor, vrhunski zaslon na dotik in neverjetno hitra povezljivost s telefonom.

Sodoben procesor in odličen delovni spomin

Njegove specifikacije pričajo o njegovi vrhunski usposobljenosti: s procesorjem Intel core i7-10510U in samostojno grafično kartico GeForce MX2507 omogoča hitro ter zanesljivo urejanje videoposnetkov in igranje iger. Dvojni anteni Wi-Fi 2 x 2 MIMO prinašata hitrosti prenosa do 1.733 Mbps, kar pripomore k boljši povezavi brez kakršnihkoli skrbi. Ima 16 GB delovnega pomnilnika in 512 GB hitrega notranjega pomnilnika SSD, tako da lahko delate z zahtevnimi aplikacijami ali na velikih datotekah hitro in brez težav, medtem ko imate odprtih več aplikacij v ozadju.

Odličen zaslon

Vsestranski, ultratanek in eleganten prenosnik Huawei MateBook 13 je s kakovostnim zaslonom (33,02-centimetrska diagonala oziroma 13-palčna) in izjemno zmogljivostjo prava zvezda na svojem področju: ustvarjen je za ambiciozne mlade strokovnjake, ki potrebujejo zares zanesljiv prenosnik.

Priboljšek št. 1: zaslon na dotik Zaslon na dotik z ločljivostjo 2K (2.160 x 1.440 pik oziroma razmerje 3 : 2) ima 88-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem ter zajema 100 odstotkov barvnega spektra sRGB.

Praktičen in eleganten

Vsi, ki delo opravljajo na daljavo, bodo s prenosnikom MateBook 13 dobili zanesljiv pripomoček, ki jih bo spremljal na vsakem koraku. Ker večina mladih ceni tudi videz računalnika, je delo s prenosnikom Huawei MateBook 13 tudi zaradi dizajna pravi užitek. Z merami 14,9 milimetra debeline in 1,3 kilograma teže je oblikovan za optimalno mobilnost.

Priboljšek št. 2: bralnik prstnega odtisa Dodatna funkcija, ki se vedno izkaže za zelo priročno, je tudi bralnik prstnega odtisa. Tudi MateBook 13 ima gumb za vklop z vgrajenim čitalcem prstnih odtisov. Ta varnostna funkcija je že več let sestavni del telefonov znamke Huawei. Bralniki prstnih odtisov Huawei veljajo za najboljše na svetu. Na prenosnikih funkcija deluje enako kot na telefonih. Ob bralnik prislonimo prst in že čez sekundo je vaš prenosnik pripravljen na uporabo.

Visoka vzdržljivost

Z 41,7 Wh baterijo lahko z enim samim polnjenjem predvajate do 11,6 ure videoposnetkov. S tehnologijo hitrega polnjena Quick Charge pridobite 2,3 ure pisarniškega dela s samo 15-minutnim polnjenjem.

Priboljšek št. 3: povezovanje s funkcijo Huawei Share Računalnik in telefon sta odlični delovni orodji, če ju zmoremo povezati v hipu in brez večjega truda. Z računalnikom, ki intuitivno prepozna vaš telefon, je delo pravi užitek, saj lahko brez težav delamo s fotografijami in drugimi dokumenti, ki jih imamo na telefonu oziroma računalniku. Možnost deljenja vsebin pri prenosniku Huawei MateBook 13 je tako preprosta, da boste v trenutku pozabili, da ste računalnik in telefon kadarkoli povezovali drugače. Takoj ko se s Huaweievim telefonom dotaknete spodnjega desnega roba tipkovnice prenosnika MateBook, se napravi povežeta. Ko sta povezani, se zaslon Huaweievega telefona preseli na zaslon prenosnika, pri tem ni skoraj nič časovnega zamika. To je še posebej priročno med resnično napornimi delovniki, saj je manj preskakovanja med prenosnikom in telefonom. Vse se dogaja na zaslonu prenosnika. Ta povezava se zelo dobro izkaže pri prenašanju datotek in podatkov. Pri tem ne potrebujete internetne povezave. Uporaba prenosnikov Huawei MateBook je izjemna izkušnja, ki jo dodatno okrepita nadgrajena možnost deljenja vsebin in možnost zajema zaslona z gibom prsta.