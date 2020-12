Idealen pametni telefon: primerljiv s telefoni za "jurja"

"Tebi, moj/-a dragi/-a, za najlepše in najbolj pristne trenutke prihodnjega leta. Za trenutke ponovnega odkrivanja našega sveta, potovanj, ki bodo ponovno postala del našega vsakdana. Za fotografije v objemu družine, za tiste, ki jih želiš videti le ti, jih zadržati le zase, in tiste, ki bi lahko s številnimi všečki postale viralne in priljubljene na družbenih omrežjih." Nedvomno, pametni telefoni so stalni spremljevalci našega vsakdana in kot taki veljajo za izredno uporabno ter priročno decembrsko, božično darilo. Če so cenovno dostopni, kot v primeru pametnega telefona Huawei P Smart 2021 , toliko bolje.

Leto 2020 se bo v novejšo zgodovino zapisalo kot eno izmed najbolj turubulentih let zadnjega obdobja. Leto, ko smo morali z danes na jutri pozabiti na življenje, kot smo ga poznali nekoč. Leto, ko smo stopili skupaj, a tako, da smo stopili narazen. Na srečo smo skupaj z nam najbližjimi, ki se jim ob koncu lete velja zahvaliti na prav poseben način. Vsako darilo ima praviloma skriti pomen, vsaka božična pozornost nekaj sporoča. "Ostaniva povezana in skupaj ustvarjajva spomine, ki bodo ostali za večno." Sliši se kot pravo ter dovolj pristno in dobro darilo za tiste, ki nam pomenijo največ.

Foto: Huawei

Huawei P Smart ponuja vse to in še več, pohvali pa se lahko še z do žepa prijazno ceno 229 evrov. Letošnji model se tako ni izneveril tradiciji predhodnikov, saj za relativno malo denarja ponuja premijski videz, vse prvine, ki jih večina uporabnikov uporablja največ časa, pa so, če upoštevamo ceno, na izredno visoki ravni.

Njegove glavne posebnosti: odlična, konkurenčna cena, kamera, natančneje sklop štirih kamer, ki spodbujajo ustvarjalnost, vrhunske zmogljivosti, podkrepljene z veliko shrambo, ter odlična baterija s hitrim polnjenjem, ki bo zadoščalo za različne razvedrilne, zabavne vidike uporabe pametnega telefona. Na slovenske prodajne police je prispel letos oktobra, v tem času pa so ga uporabniki izredno dobro sprejeli. Huawei P Smart 2021 bo s preprosto, a hkrati napredno uporabniško izkušnjo navdušil vsakogar.

Dizajn – ljubezen na prvi pogled

Ljudje smo v osnovi vizualna bitja in časi, ko smo telefone imeli zgolj za klice in za brskanje po svetovnem spletu, so minili. Videz izbranega pametnega telefona je še kako pomemben. T. i. "fashion statement" kosi so spremenljivi, kombiniramo jih z dnevno podobo, naj gre za ure, torbice ali nakit. Pametni telefon je edini modni dodatek, brez katerega nihče od nas nikoli ne zapusti hiše, hkrati pa je ena najpomembnejših naprav, ki jih imamo in jih povsod nosimo s seboj.

Huawei je od nekdaj izdajal čudovito oblikovane modele, zaslone s polnim prikazom, domišljenim ohišjem, ob pestri izbiri barv, ki so jih uporabniki vzeli za svoje. V zadnjih letih je Huawei precej pretresel trg s čudovitim oblikovanjem svojih najnovejših modelov z izjemno velikimi zasloni s polnim prikazom, učinek lesketanja barve ohišja in velika izbira različnih barv so deležni številnih pohval uporabnikov. Tudi mobilni telefon Huawei P Smart 2021 pri videzu ne sklepa kompromisov, z velikim zaslonom se je prilagodil utripu časa in poleg vseh tehnoloških novosti predstavlja tudi vizualno privlačno in lično darilo sebi ali bližnjim.

Skoraj 17-centimetrski oziroma 6,67-palčni zaslon z visoko ločljivostjo 2.400 x 1.080 slikovnih pik in gostoto 394 pik na palec ponuja izjemno kakovostno sliko z neverjetno podrobno izraženimi detajli. Tri dinamične barve sijejo v svetlobi in vam omogočajo, da se v telefon zaljubite že na prvi pogled. Z izpopolnjenim oblikovanjem in izvrstno kakovostjo izdelave pa Huawei P Smart 2021 v kombinaciji z ukrivljenimi robovi zagotavlja udobje v vaših rokah. Navzven tako deluje izredno prefinjeno, kar težko pa je verjeti, da se za tako prefinjeno podobo skriva toliko tehnoloških "cukrčkov". Pozabite na lične darilne škatle in vrečke, Huawei P Smart 2021 je dovolj stilsko dovršen že sam po sebi.

Foto: Huawei

Štiri kamere s podporo umetne inteligence

To, da se telefon nižjega cenovnega razreda dobro odreže pri fotografiranju, je prej izjema kot pravilo. "Malo denarja, malo muzike?" Huawei P Smart 2021 dokazuje nasprotno. Opremljen s sklopom štirih kamer z ločljivostjo 48 MP, podprtih z umetno inteligenco, je pametni telefon Huawei P Smart 2021 idealen za deljenje dih jemajočih fotografij na družbenih omrežjih. Odlične, z umetno inteligenco podprte kamere omogočajo, da uporabnik brez težav zajame vsak zanimiv trenutek in kar najbolje izkoristi svoj vsakdan. Popolna fotografija pred božičnim drevesom? Nasmeh, prosim, in … Narejeno!

Več dinamike? P Smart 2021 zna aktivno prepoznavati dinamične objekte in prilagoditi hitrost zaklopa, tako da ne boste nikoli zamudili nobenega živahnega trenutka. Fotografirate lahko kadarkoli in kjerkoli, fotografije pa nato hitro in preprosto delite na družbenih omrežjih. Kamera z visoko ločljivostjo 48 MP vam bo pomagala zajeti nepozabne trenutke v izjemno jasnih in barvitih podrobnostih. Ne glede na spektakularne pokrajine, selfije ali osupljive portrete (dobro se obnese tudi portretni način) si lahko vse podrobnosti ogledate izjemno jasno. Dobro se odrežejo tudi globinska in makro kamera ter ultra širokokotna kamera, ki vam bo prišla najbolj prav pri skupinskih fotografijah, ko boste želeli v objektiv spraviti vse ljudi, čeprav ne boste imeli veliko manevrskega prostora.

Kaj pa nočne fotografije? Tudi te so dovolj jasne, super nočni način z inteligentnimi algoritmi AI vam omogoča raziskovanje lepote vsakega trenutka, tudi v slabih svetlobnih pogojih. Ponoči brez truda zajemite žive mestne prizore ali očarljive portrete, a za tiste z množičnih druženj na prostem, kakršnih smo vajeni v zadnjem tednu leta, bo treba še nekoliko počasi. Pohvaliti velja tudi kategorizirane fotografije po tematiki, tako da v svoji knjižnici vedno lahko hitro najdete, kar iščete. S funkcijo ustvarjanja kolaža boste lahko preprosto naredili fotomontažo najlepših fotografij, ki bo v hipu pripravljena za objavo na vaših družbenih omrežjih.

Foto: Huawei

Zmogljivost, velika shramba in baterija

Kaj pa zmogljivost? Bo dovolj prostora za shranjevanje večje količine fotografij? Kako se odziva baterija? Huawei P Smart 2021 poganja procesor z osmimi jedri, na njem pa je nameščena najnovejša različica vmesnika EMUI 10.1, ki bo marsikomu olajšal življenje z veliko novimi in izredno uporabnimi funkcijami. Med njimi je na izbranih trgih tudi storitev videoklepetanja MeeTime s podporo ločljivosti HD (720p).

Pametni telefon je opremljen s štirimi gigabajti delovnega pomnilnika, ki vam omogoča, da hkrati zaženete več aplikacij in tekoče preklapljate med njimi. Dodatno 128 gigabajtov notranjega pomnilnika zadošča potrebam po hranjenju raznovrstnih datotek, na primer videoposnetkov, fotografij in iger. V osnovi vam tako kompromisov pri shranjevanju ne bo treba sprejemati. Če se izkaže, da to vseeno ni dovolj, lahko pomnilnik z dodatno pomnilniško kartico razširite do 512 gigabajtov.

Foto: Huawei

Kaj pa baterija? Ta se na Huawei P Smart 2021 ne bo zlahka izpraznila. Ko se to zgodi, bo hipoma spet na polnih obratih. Huawei P Smart 2021 ima namreč vključeno tehnologijo hitrega polnjenja SuperCharge, ki zagotavlja povezanost in produktivnost v vsakem trenutku. Po samo desetih minutah polnjenja bo telefon deloval do dve uri. Hitro polnjenje dopolnjuje baterija kapacitete 5.000 miliamperskih ur, skupaj pa telefonu zagotavljata dolgotrajno delovanje, predvsem pa stabilno in varno uporabo v vseh primerih.

Poleg polnjenja s tehnologijo SuperCharge v nekaj minutah zmogljiva baterija s 5000 mAh sodeluje z inteligentnim algoritmom AI za varčevanje z energijo, ki podpira do 38,2 ure klicev prek omrežja 4G in 12 ur brskanja po spletu prek omrežja 4G. Zabava je tako vedno z vami, ko jo potrebujete

Zadnja leta so cene pametnih telefonov poskočile. Huawei P Smart je dokaz, da se da tudi po do žepa prijazni ceni dobiti pametni telefon, ki je zmogljiv in stilsko dovršen, dodatna plusa pa sta vzdržljivost baterije s tehnologijo hitrega polnjenja in več kot dovolj pomnilniškega prostora. Z drugimi besedami – ima vse, kar pri pametnih telefonih v resnici iščemo. Popolno božično darilo? Bolje skoraj ne gre. Prepričani smo, da bo Huawei P Smart 2021 z navedenimi lastnostmi prepričal marsikaterega uporabnika.

Foto: Huawei