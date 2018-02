Zgodovinski stisk rok, ponosna Vesna in očarljiv finale na ledu #foto

Otvoritvena slovesnost v Pjongčangu

V Južni Koreji je potekala otvoritvena slovesnost, na kateri je v svečanem mimohodu 92 držav udeleženk, ki nastopajo na 23. zimskih olimpijskih igrah, slovensko zastavo nosila smučarska tekačica Vesna Fabjan. Prireditelji so poskrbeli za spektakularno prireditev, ki jo je spremljalo 35 tisoč gledalcev. Olimpijski ogenj je prižgala nekdanja vrhunska umetnostna drsalka Yuna Kim.

Najboljši zimski športniki na svetu bodo razvajali navijače vse do 25. februarja. Foto: Guliver/Getty Images

Otvoritvena slovesnost ZOI 2018:

Slovensko zastavo je ponosno nosila smučarska tekačica Vesna Fabjan. Na mimohodu je sodelovalo skoraj 50 športnikov in športnic. Med njimi je bila tudi celotna hokejska izbrana vrsta. Manjkal je vodja olimpijske reprezentance Slovenije Franci Petek, ki še čuti posledice nedavno prebolene viroze, ni bilo niti biatlonca in "nesojenega" nosilca zastave Jakova Faka, ki ga prva pomembna tekma čaka že v nedeljo. Foto: Getty Images

Letošnje zimske olimpijske igre bodo na atraktivnih in urejenih prizoriščih v okolici Pjongčanga potekale od 9. do 25. februarja. Nastopa skoraj tri tisoč športnikov in športnic. Tekmovali bodo v 15 športih, skupno pa bosta podeljena 102 kompleta medalj. Letošnje igre prinašajo tudi štiri novosti. Slovenske barve brani 71 tekmovalcev, med njimi so najbolj množično zastopani hokejisti na ledu.

Fotogalerija / Stanko Gruden (STA):

Yuna Kim je leta 2014 končala tekmovalno kariero. Čeprav ne drsa že štiri leta, je še vedno ena najbolj priljubljenih športnic v tem delu Azije. Foto: Guliver/Getty Images

Ogromne olimpijske časti je bila deležna 27-letna umetnostna drsalka Yuna Kim, ki je leta 2010 na ZOI v Vancouvru osvojila zlato medaljo. Baklo je prejela iz rok mladih športnic iz Južne in Severne Koreje, nato pa predstavila košček bogatega znanja in nekaj mojstrovin na ledu. Foto: Guliver/Getty Images

Če je bil prvi del spektakla posvečen sprehodu skozi preteklosti in kulturno zgodovino Korejskega polotoka, pa se je pet mladih junakov v nadaljevanju večera odpravilo v prihodnost in predstavilo prednosti moderne tehnologije. Foto: Guliver/Getty Images

Velik poudarek otvoritvene slovesnosti v Pjongčangu je slonel na želji, da bi na svetu prevladal mir. Tako ni izostala niti glasbena uspešnica pokojnega Johna Lennona Imagine v izvedbi korejskih izvajalcev. Foto: Guliver/Getty Images

Predsednik Mok Thomas Bach je pohvalil skupen prihod športnikov iz Južne in Severne Koreje. Foto: Guliver/Getty Images

Ko so športniki iz Južne in Severne Koreje družbo vstopili na štadion, se je južnokorejski predsednik Moon Jae In (v sredini) rokoval z vodjo severnokorejske olimpijske odprave (Kim Yong Nam - levo) in Kim Yo Jong, sestro predsednika Severne Koreje Kim Džong Una (desno). Kaj takšnega se na tleh Južne Koreje po koncu korejske vojne (1953) še ni zgodilo, saj se prvič na obisku Južne Koreje mudi predstavnica severnokorejske vladajoče dinastije. Foto: Guliver/Getty Images

Največji aplavz so si na mimohodu nastopajočih prislužili korejski športniki. Tako iz Južne kot Severne Koreje. Na štadion so se odpravili skupaj pod skupno zastavo, na kateri je bil upodobljen celoten Korejski polotok. "Svetu ste poslali močno sporočilo miru," je poudaril predsednik Mok Thomas Bach. Zastavo sta nosila Južni Korejec Won Yun Jong (bob) in severnokorejska reprezentantka v hokeju Hwang Chung Gum. Foto: Guliver/Getty Images

Ruski športniki in športnice na letošnjih zimskih olimpijskih igrah nastopajo brez državnih obeležij. Na mimohodu so sledili olimpijski zastavi, ki jo je nosila prostovoljka. Foto: Guliver/Getty Images

Japonski zastavonoša je bil nihče drug kot Noriaki Kasai. Legendarni smučarski skakalec pri 46 letih nastopa že na osmih zimskih olimpijskih igrah. To je dosežek, s katerim se je vpisal v zgodovino. Foto: Guliver/Getty Images

Le kdo se ga ne bo spomnil? Pita Taufatoufa, športnik iz Tonge, je na olimpijskih igrah v Riu tekmoval v taekvondoju, v Pjongčangu pa ga bomo spremljali v teku na smučeh. Tudi tokrat je na mimohodu nastopajočih izstopal z naoljenim golim zgornjim delom telesa. Foto: Guliver/Getty Images

Kosovsko zastavo je na krstni udeležbi na zimskih olimpijskih igrah nosil Albin Tahiri, zobozdravnik iz Slovenije. Korošec je pred desetletjem prevzel kosovsko športno državljanstvo in tako kljub študiju ter začetku zobozdravstvene kariere "podaljšal" svojo smučarsko pot. Foto: Guliver/Getty Images

Ameriško zastavo je nosila Erin Hamlin, tekmovalka v sankanju. V igri je bil še temnopolti hitrostni drsalec Shani Davis, ki je težko sprejel odločitev, da zastavonošo odredi met kovanca. Davis je izgubil, nato pa se protestno ni udeležil svečane otvoritve. Foto: Guliver/Getty Images

Najštevilčnejšo odpravo v Južno Korejo so poslale ZDA, kar 242 športnikov in športnic. Na odprtju iger v Pjongčangu jim je srečo zaželel ameriški podpredsednik Mike Pence, na štadionu pa je donela priljubljena glasbeno-plesna uspešnica Gangnam Style (Gangnam je predel Seula), ki je pred leti z njenim izvajalcem Psyjem požela planetarno slavo. Foto: Guliver/Getty Images

Norveška je najuspešnejša država zbirateljica medalj v zgodovini zimskih olimpijskih iger. Osvojila jih je že 329. Foto: Guliver/Getty Images

Bogata zgodovina zimskih olimpijskih iger se je začela leta 1924 v Chamonixu.

Svečani mimohod so po olimpijski tradiciji začeli športniki in športnice iz Grčije. V Pjongčangu bodo nastopili štirje. Nato so sledile še druge udeleženke iger po korejski abecedi. Foto: Guliver/Getty Images

Vas zanima, kdaj bodo nastopili slovenski športniki in športnice? Preverite spored tekmovanj na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji.

V spektakularni točki s tradicionalnimi korejskimi bobni je sodelovalo skoraj 400 tolkalcev. Foto: Guliver/Getty Images

Južnokorejsko zastavo je na štadion ob bučnem aplavzu prineslo osem znanih domačih športnikov, ki so na poletnih in zimskih olimpijskih igrah poskrbeli za odmevne uspehe. Foto: Guliver/Getty Images

Otvoritvene slovesnosti so v zgodovini olimpijskih iger poskrbele za številne nepozabne trenutke. Se spominjate zadnjega javnega nastopa Luciana Pavarottija, skoka Norvežana z olimpijsko baklo v Lillehammerju, tresočega glasu Bojana Križaja v Sarajevu?

Foto: Guliver/Getty Images Južnokorejski predsednik Moon Jae In je po prihodu v častno ložo olimpijskega štadiona veselo pomahal občinstvu. Foto: Guliver/Getty Images

Pet korejskih nadobudnežev se je v spektakularni predstavi sprehodilo skozi bogato zgodovino Korejskega polotoka. Najprej so v ledeni jami s stenskimi poslikavami našli belega tigra, ki jih je popeljal v čarobno deželo, kjer vladata sožitje med ljudmi in živalmi. Foto: Guliver/Getty Images

Južni Korejci so poskrbeli prav za vsakega izmed 35 tisoč gledalcev. Priskrbeli so jim ogrevane sedeže, protivetrno zaščito, vložke za noge in roke ... Foto: Guliver/Getty Images

Začelo se je! V nekaterih olimpijskih športih že potekajo predtekmovanja, večina pa bo začela s tekmami po otvoritveni slovesnosti, ki pravkar poteka na improviziranem petkotnem olimpijskem štadionu v Pjongčangu. Prve medalje se bodo na atraktivnih prizoriščih 23. zimskih olimpijskih iger, kjer bo prisoten tudi Sportalov poročevalec Martin Pavčnik, začele podeljevati v soboto.

Otvoritvena slovesnost poteka v temperaturah pod lediščem, a to ne moti gledalcev. Foto: Reuters

Posebna pozornost je namenjena odnosu s sosedo Severno Korejo, ki se je v zadnjih dneh zaradi največjega zimskega športnega dogodka otoplili.

Predsednik Moka tekel z baklo, rokovanje korejskih sosedov Predsednik Moka Thomas Bach je na dan odprtja iger že sedmič sprejel olimpijsko baklo, s katero bodo pozneje prižgali olimpijski ogenj, z njo pretekel nekaj sto metrov, nato pa jo predal predsedniku Generalne skupščine Združenih narodov Miroslavu Lajčaku. Thomas Bach je tako danes pozdravljal množico, zbrano v Pjongčangu. Foto: Reuters Bach je kot sabljač ZRN na olimpijskih igrah leta 1976 osvojil zlato medaljo. Južnokorejski predsednik Moon Jae In se je pred otvoritveno slovesnostjo srečal z vodjo severnokorejske delegacije na olimpijskih igrah in enim najvišjih predstavnikov Pjongjanga Kim Yong Namom. Od leve proti desni: Kim Yong Nam, Moon Jae In in Kim Jung Sook. Foto: Reuters Moon je skupaj z ženo Kim Jung Sook pripravil sprejem za voditelje pred uradnim odprtjem iger, med povabljenimi je bil tudi visoki gost iz Severne Koreje.

Na tekmovanju, kjer ne bo nastopilo veliko ruskih dopinških grešnikov, tekmovalci, ki bodo predstavljali Rusijo, pa ne bodo smeli nastopiti pod svojo zastavo, ne bo hokejistov lige NHL. Risi bodo tako nastopili brez Anžeta Kopitarja. Manjkalo bo ogromno poškodovanih zvezdnikov, Slovenija bo najbolj pogrešala smučarko Ilko Štuhec, Britanci pa so nenadejano na olimpijskem prizorišču izgubili mlado deskarko Katie Ormerod. Slovenski športniki so leta 2014 v Sočiju osvojili kar osem olimpijskih odličij. Koliko jih bodo v Južni Koreji? Odgovor bo znan 25. februarja.