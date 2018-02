Najmlajši v vratih z največ OI izkušnjami, dva že v Sočiju, a brez minut

Izkušnje Slovencev na OI

Slovenska hokejska reprezentanca bo v sredo ob 13.10 proti Američanom začela drugi olimpijski turnir v samostojnosti države. Pred štirimi leti so Slovenci pripravili prvovrstno presenečenje in končali na sedmem mestu. Devetnajst od 25 risov, ki so v Pjongčangu, je bilo del izbrane vrste tudi v Sočiju. Preverili smo, kdo je pred olimpijskim debijem, kdo se že lahko pohvali z zadetkom na OI …