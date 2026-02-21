Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
21. 2. 2026,
22.07

37 minut

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre krling

ZOI, Cortina d'Ampezzo, krling, moški turnir, finale

Kanadčani olimpijski prvaki v krlingu

STA

Kanada curling | Kanadčani so prvaki v krlingu. | Foto Reuters

Kanadčani so prvaki v krlingu.

Foto: Reuters

Kanadčani, v Pekingu 2022 bronasti, so v Cortini d'Ampezzo osvojili zlato olimpijsko kolajno v krlingu. V današnjem velikem finalu so ugnali Veliko Britanijo z 9:6, ki je tako kot pred štirimi leti, ko je morala priznati premoč Švedski, osvojila srebro.

Britanci, za katere v večji meri igrajo svetovni prvaki Škoti, ki na panožnem prvenstvu nastopajo s samostojno reprezentanco, so presenečenje zmogli v polfinalu, kjer so ugnali Švico, najboljšo ekipo rednega dela. Švicarji so vodili z 2:0, 4:2 in 5:4, na koncu pa je s 6:5 napredovala ekipa z Otoka.

V finalu pa so bili bolj zbrani Kanadčani. Odločilna je bila deveta menjava, ko so jo javorovi listi dobili s 3:0 in zaostanek 5:6 spremenili v odločilno prednost. V zadnji seriji so dodali novo točko za zmago z 9:6. Za Kanadčane je bil to četrti naslov in osma kolajna, odkar se je krling leta 1988 vrnil v olimpijski program, za Britance drugo srebro.

Že v petek je Švica v boju za bron premagala Norveško kar z 9:1 in osvojila že peto kolajno v moškem krlingu na OI.

Krling, ekipno, moški:

ZLATO:  Kanada
SREBRO: Velika Britanija
BRON:   Švica

