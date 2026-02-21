Sobota, 21. 2. 2026, 18.03
1 ura, 37 minut
ZOI, Milano, hitrostno drsanje, skupinski start (ž)
Nizozemka Marijke Groenewoud do zmage v skupinskem startu
Na letošnji zadnji preizkušnji hitrostnega drsanja v Milanu je zmagovalka skupinskega starta Nizozemka Marijke Groenewoud. Domov odhaja še s srebrno medaljo Nizozemske z ekipnega zasledovanja. Na drugem mestu je končala Kanadčanka Ivanie Blondin, bron pa je prejela 36-letna Američanka Mia Manganello, za katero je to drugo olimpijsko odličje.
Zmagovalka Groenewoud je do olimpijskega odra letos v Italiji že prišla na ekipni zasledovalni tekmi, v Pekingu 2022 pa so osvojile bronasto medaljo.
V ekipnem zasledovanju je letos zlato odličje s svojo ekipo osvojila danes druga Blondin, prvo mesto so zasedle tudi v Pekingu leta 2022. V skupinskem startu je pred štirimi leti prejela srebrno medaljo.
Američanka Manganello ima še srebro z ekipnega zasledovanja leta 2018 v Pyeongchangu.
Hitrostno drsanje, skupinski start, ženske:
ZLATO: Marijke Groenewoud (Nizozemska)
SREBRO: Ivanie Blondin (Kanada)
BRON: Mia Manganello (ZDA)