STA

Sobota,
21. 2. 2026,
18.03

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 hitrostno drsanje Marijke Groenewoud

ZOI, Milano, hitrostno drsanje, skupinski start (ž)

Nizozemka Marijke Groenewoud do zmage v skupinskem startu

Marijke Groenewoud | Marijke Groenewoud je olimpijska prvakinja. | Foto Reuters

Marijke Groenewoud je olimpijska prvakinja.

Foto: Reuters

Na letošnji zadnji preizkušnji hitrostnega drsanja v Milanu je zmagovalka skupinskega starta Nizozemka Marijke Groenewoud. Domov odhaja še s srebrno medaljo Nizozemske z ekipnega zasledovanja. Na drugem mestu je končala Kanadčanka Ivanie Blondin, bron pa je prejela 36-letna Američanka Mia Manganello, za katero je to drugo olimpijsko odličje.

Jorrit Bergsma
Sportal 40-letni Nizozemec se je od OI poslovil z naslovom prvaka

Zmagovalka Groenewoud je do olimpijskega odra letos v Italiji že prišla na ekipni zasledovalni tekmi, v Pekingu 2022 pa so osvojile bronasto medaljo.

V ekipnem zasledovanju je letos zlato odličje s svojo ekipo osvojila danes druga Blondin, prvo mesto so zasedle tudi v Pekingu leta 2022. V skupinskem startu je pred štirimi leti prejela srebrno medaljo.

Američanka Manganello ima še srebro z ekipnega zasledovanja leta 2018 v Pyeongchangu.

Hitrostno drsanje, skupinski start, ženske:

ZLATO:  Marijke Groenewoud (Nizozemska)
SREBRO: Ivanie Blondin (Kanada)
BRON:   Mia Manganello (ZDA)

Oceane Michelon
Sportal Za konec dvojna francoska zmaga in veliko češko presenečenje
Kanada curling
Sportal Kanadčankam bron v krlingu
tek na smučeh 50 km ZOI , Johannes Hoesflot Klaebo
Sportal Klaebu šesta zlata kolajna, Slovenca prvič v cilju na 50 km
 
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 hitrostno drsanje Marijke Groenewoud
