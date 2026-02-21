Nizozemka Marijke Groenewoud do zmage v skupinskem startu

Na letošnji zadnji preizkušnji hitrostnega drsanja v Milanu je zmagovalka skupinskega starta Nizozemka Marijke Groenewoud. Domov odhaja še s srebrno medaljo Nizozemske z ekipnega zasledovanja. Na drugem mestu je končala Kanadčanka Ivanie Blondin, bron pa je prejela 36-letna Američanka Mia Manganello, za katero je to drugo olimpijsko odličje.

Zmagovalka Groenewoud je do olimpijskega odra letos v Italiji že prišla na ekipni zasledovalni tekmi, v Pekingu 2022 pa so osvojile bronasto medaljo.

V ekipnem zasledovanju je letos zlato odličje s svojo ekipo osvojila danes druga Blondin, prvo mesto so zasedle tudi v Pekingu leta 2022. V skupinskem startu je pred štirimi leti prejela srebrno medaljo.

Američanka Manganello ima še srebro z ekipnega zasledovanja leta 2018 v Pyeongchangu.