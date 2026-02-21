Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

21. 2. 2026,
Kamila Sellier se je po neprijetnih prizorih na olimpijski stezi oglasila iz bolnišnice

R. Sp.

Kamila Sellier | Kamilio Sellier so najprej oskrbeli na prizorišču, nato pa odpeljali v bolnišnico. | Foto Reuters

Kamilio Sellier so najprej oskrbeli na prizorišču, nato pa odpeljali v bolnišnico.

Foto: Reuters

Poljska hitrostna drsalka Kamila Sellier, ki je na petkovi olimpijski tekmi utrpela poškodbo obraza, potem ko jo je nasprotnica z rezilom drsalke zadela v predel pod očesom, se je oglasila iz bolnišnice. "Hvala za vse besede podpore, sporočam vam, da mi gre kar dobro," je zapisala na družbenem omrežju in pripela fotografijo dela nepoškodovanega obraza.

Med petkovim četrtfinalom hitrostnih drsalk na 1500 metrov je poljsko olimpijko Kamilo Sellier v obraz zadela drsalka Američanke Kristen Santos-Griswold, ko ji je zdrsnilo na ledu.

Sellier je ob tem utrpela ureznino na delu obraza pod očesom. Iz ureznine se je ulila kri, tekma je bila prekinjena, 25-letnico so sprva oskrbeli na prizorišču, nato pa so jo odpeljali v bolnišnico.

Poljska zveza je v petek zvečer sporočila, da je športnica prestala operacijo in da je v dobrem stanju. Dan zatem se je iz bolnišnice oglasila še nesrečna olimpijka.

Na družbenem omrežju je pripela fotografijo nepoškodovanega dela obraza in pripisala: "Vem, da se bom nekega dne ob pogledu na to sliko, spomnila, da sem močnejša, kot sem si kadarkoli mislila. Hvala za vse vaše besede podpore, samo želela sem vam sporočiti, da sem kar v redu." 

Vse kaže, da Poljakinja ni utrpela resnejše poškodbe očesa, česar so se bali.

