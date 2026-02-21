Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
21. 2. 2026,
17.21

46 minut

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre krling

ZOI, Cortina d'Ampezzo, krling, ženski turnir, tekma za bron

Kanadčankam bron v krlingu

STA

Kanada curling | Kanadčanke so osvojile bron. | Foto Reuters

Kanadčanke so osvojile bron.

Foto: Reuters

Kanada je na olimpijskih igrah v Italiji osvojila bronasto kolajno v ženskem krlingu. V odločilni tekmi za bron so svetovne prvakinje premagale ZDA z 10:7. V nedeljo bo na sporedu še finale. Pomerili se bosta svetovne prvakinje iz Švica in Švedinje, ki so bile najboljše v rednem delu iger.

Kanadčanke so si zmago priborile v šesti in osmi menjavi. Šesto so dobile kar s 3:0 in povedle s 5:3, Američanke so se v naslednji izenačile, osmo pa so Kanadčanke spet dobile s 3:0 in vodile že z 8:5. ZDA so se še približale na točko, a favoritinje niso dopustile presenečenja.

