Kanadčankam bron v krlingu

Kanada je na olimpijskih igrah v Italiji osvojila bronasto kolajno v ženskem krlingu. V odločilni tekmi za bron so svetovne prvakinje premagale ZDA z 10:7. V nedeljo bo na sporedu še finale. Pomerili se bosta svetovne prvakinje iz Švica in Švedinje, ki so bile najboljše v rednem delu iger.

Kanadčanke so si zmago priborile v šesti in osmi menjavi. Šesto so dobile kar s 3:0 in povedle s 5:3, Američanke so se v naslednji izenačile, osmo pa so Kanadčanke spet dobile s 3:0 in vodile že z 8:5. ZDA so se še približale na točko, a favoritinje niso dopustile presenečenja.