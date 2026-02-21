Sobota, 21. 2. 2026, 17.27
ZOI, Milano, hitrostno drsanje, skupinski start (m)
Nizozemcu Bergsmi drsalni olimpijski naslov v skupinskem startu
Nizozemski hitrostni drsalec Jorrit Bergsma je predzadnji dan ZOI osvojil zlato v skupinskem startu. Štiridesetletni veteran je na letošnjih igrah na 10 km že osvojil bronasto odličje, to pa so njegove zadnje igre. Do svoje prve medalje je z drugim mestom v današnjem finalu prišel Danec Viktor Hald Thorup, tretji je bil Italijan Andrea Giovannini.
Za Bergsmo je to peta olimpijska medalja. Na 10.000 metrov je v Sočiju 2014 osvojil zlato, v Pyeongchangu 2018 pa srebrno medaljo. Na 5000 metrov je bil v Sočiju tretji.
Danes tretji Giovannini je na letošnjih igrah že prejel zlato v ekipnem zasledovanju, to pa je njegovo drugo odličje z zimskih olimpijskih iger nasploh.
Hitrostno drsanje, skupinski start, moški:
ZLATO: Jorrit Bergsma (Nizozemska)
SREBRO: Viktor Hald Thorup (Danska)
BRON: Andrea Giovannini (Italija)