STA

Sobota,
21. 2. 2026,
17.27

ZOI, Milano, hitrostno drsanje, skupinski start (m)

Nizozemcu Bergsmi drsalni olimpijski naslov v skupinskem startu

Jorrit Bergsma | Jorrit Bergsma je olimpijski prvak. | Foto Reuters

Jorrit Bergsma je olimpijski prvak.

Foto: Reuters

Nizozemski hitrostni drsalec Jorrit Bergsma je predzadnji dan ZOI osvojil zlato v skupinskem startu. Štiridesetletni veteran je na letošnjih igrah na 10 km že osvojil bronasto odličje, to pa so njegove zadnje igre. Do svoje prve medalje je z drugim mestom v današnjem finalu prišel Danec Viktor Hald Thorup, tretji je bil Italijan Andrea Giovannini.

Za Bergsmo je to peta olimpijska medalja. Na 10.000 metrov je v Sočiju 2014 osvojil zlato, v Pyeongchangu 2018 pa srebrno medaljo. Na 5000 metrov je bil v Sočiju tretji.

Danes tretji Giovannini je na letošnjih igrah že prejel zlato v ekipnem zasledovanju, to pa je njegovo drugo odličje z zimskih olimpijskih iger nasploh.

Hitrostno drsanje, skupinski start, moški:

ZLATO:  Jorrit Bergsma (Nizozemska)
SREBRO: Viktor Hald Thorup (Danska)
BRON:   Andrea Giovannini (Italija)

