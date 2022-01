Zmaga na Švedsko, Slovenki v ozadju

Razmere za tekmovanje v Ruhpoldingu so bile odlične z malo vetra in pravimi zimskimi temperaturami. Za vrhunski izid je bilo treba danes ustreliti ničlo, saj je kar osem deklet v prvi deseterici zadelo vseh deset tarč. Najhitreje je preizkušnjo opravila Elvira Öberg, ki je bila ob dobrem streljanju še zelo hitra na progi.

Švedinja, ki je zmagala tretjič v sezoni, je v skupnem seštevku druga s 509 točkami, vodilna Roeiselandova jih ima 591. Tretja je danes četrtouvrščena Belorusinja Dzinara Alimbekava (461).

Brilliant 10/10 performances from the Top 3 - and a 3rd World Cup victory for Elvira Oeberg 💪



🥇🇸🇪 Elvira Oeberg

🥈🇳🇴 Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon

🥉🇮🇹 Dorothea Wierer @Fisiofficial



