Zakaj mu ne bi bilo ime Srečko?

V boju za prvi slalomski zmagi in severnega jelena, ki ga na simbolični ravni v last prejme zmagovalec preizkušnje v Leviju, bosta ob koncu tedna v središču pozornosti predvsem Marcel Hirscher in Mikaela Shiffrin. V njuni senci pa se po točke podaja sekstet Slovencev.

Po tritedenskem zatišju bo v soboto in nedeljo v Leviju znova oživel smučarski cirkus, ki z zdaj že kar tradicionalnim dvojnim slalomskim programom vstopa tudi v redni zimski ritem. Organizatorji imajo sicer obilo težav z muhasto naravo, tako da so progo pretežno pripravili kar z lanskoletnimi zalogami snega, vremenoslovci pa za žensko tekmo obljubljajo dvig temperatur na pet stopinj nad ničlo in veter, v nedeljo pa naj bi se znatno ohladilo. Vseeno preizkušnji (10.15 in 13.15) nista vprašljivi.

Laponski zmagi bosta sicer ob koncu tedna branila Slovakinja Petra Vlhova in nemški povratnik po poškodbi Felix Neureuther, a bi bilo priponko osrednjih favoritov na uvodnih slalomskih preizkušnjah sezone 2018/19 vendarle bolj varno prilepiti na prsi ameriške zvezdnice Mikaele Shiffrin in dobitnika zadnjih sedmih velikih globusov Marcela Hirscherja, sicer tudi dveh skupnih zmagovalcev svetovnega pokala.

Zelena luč za Beaver Creek in Killington Tik pred preizkušnjama v Leviju pa so spodbudne vesti prišle iz Severne Amerike, kjer, kot vse kaže, ni ovir za nadaljevanje sezone. Potem ko je pred dnevi zeleno luč FIS prejel Lake Louise, sta uradno snežno kontrolo uspešno prestala še Killington za ženske in Beaver Creek za moške tekme.

Po söldenski odpovedi se Marcel Hirscher na odprtje sezone pripravlja v Leviju. Foto: Sportida

Kaj pripravlja Kristoffersen?

Schiffrinova je sicer lani dobila kar sedem od devetih slalomov. V obeh primerih je njeno dnevno ranljivost izkoristila Vlhova. Še bolj zastrašujoč je podatek, da je Američanka v zadnjih šestih letih dobila kar 32 od 50 slalomov, čeprav je bila vmes celo poškodovana. Že lep čas tako v ženski karieri velja pravilo, da je ob ustrezni dnevni formi, primerni odločnosti in izvedbeni učinkovitosti Shiffrinove na mizi le vprašanje prednosti pred prvo zasledovalko.

Tudi moška prevlada Marcela Hirscherja je, vsaj sodeč po statistiki, izrazita. Tako je lani tudi on dobil sedem od devetih slalomov, a se je ob tem vendarle glasneje slišalo škripanje zob zasledovalcev. V prvi vrsti Norvežana Henrika Kristoffersena, njegovega najresnejšega zasledovalca. Viking ne skriva, da je naveličan drugih mest (ob sicer spoštovanja vrednih 16 zmagah je namreč na kar 12 tekmah zaostal le za Hirscherjem), poletno delo pa bo poskušal unovčiti že v nedeljo.

Slovenski tabor s šesterico

Levi je sicer v preteklosti veliko veselja prinesel tudi slovenski reprezentanci, v prvi vrsti po zaslugi Tine Maze, ki je prav na Božičkovem pragu pred štirimi leti slavila svojo in s tem tudi zadnjo slovensko slalomsko zmago, leta 2013 pa je bila na Črni progi Črnjanka tretja. Realnih adutov za tako visoke rezultate slovenska reprezentanca tokrat zanesljivo nima, trenerja Denis Šteharnik in Klemen Bergant pa bosta s precej skromnejšimi pričakovanji v ogenj poslala šesterico.

Slovenke so v petek preizkusile pripravljeno tekmovalno strmino in bile z videnim zadovoljne, na tekmi pa bodo nastopile Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk, ki je v internih kvalifikacijah premagala Nejo Dvornik. V nedeljo bo osrednji slovenski adut Štefan Hadalin, na štartu pa mu bo družbo delal še Žan Kranjec, s katerim se bosta nato takoj po tekmi prek Helsinkov odpravila na treninge v Kolorado.

Tina Maze in njen Viktor ob zadnji slovenski slalomski zmagi v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Jelen Srečko? Posebnost tekem v Leviju je tudi dodatna nagrada. Ob stotih točkah svetovnega pokala in 45 tisoč švicarskih frankih namreč zmagovalec in zmagovalka prejmeta tudi vsak svojega severnega jelena. Ta resda ostaja na farmi pri Leviju, a mu zmagovalec izbere ime. Tina Maze je ob svoji zmagi jelenu nadela ime Viktor. Kako pa bi se v primeru senzacije odločila Ana Bucik? "Če bi zmagala, bi se hitro spomnila kakšnega imena. Morda Srečko. To ime bi opisalo moje občutke," odgovarja prva dama slovenskega slaloma.

Po igrivosti tudi učinkovitost?

Najboljše slovensko izhodišče bo imela v soboto prav Bucikova, ki je lani v devetem mestu videla dobro podlago za sezono. A ta se nikakor ni odvila v želeno smer, tako da je bil finski ulov na koncu z naskokom njen najboljši slalomski rezultat. Ob nezaupanju v opremo je večji del zime zaman iskala želeni napadalni položaj in samozavest, zato se je po zadnji tekmi kaj hitro odločila za selitev od Stöcklija k Salomonu.

Pravi, da ji nove smuči ob kakovostni telesni pripravljenosti ponujajo več igrivosti in mehkobe, sama pa upa, da se bo to poznalo tudi pri tekmovalni učinkovitosti. Podobno velja za Marušo Ferk in Meto Hrovat, ki se v novo sezono prav tako podajata s Salomonom in povsem konkurenčnim štartnim izhodiščem. Trener Šteharnik upa, da ga bodo izkoristile, čeprav s smučanjem pred odhodom v Levi ni bil zadovoljen.

Ana Bucik je lani nastopila celo v prvi jakostni skupini, a se ji slalomska sezona v celoti ni posrečila. Foto: Reuters

V pričakovanju Hadalinovega napada

Moška slalomska vrsta na kakšno točko v Leviju čaka že vse od Mitje Valenčiča. Zdajšnji trener ekipe evropskega pokala, ki tokrat na Finskem nima svojega tekmovalca, je bil leta 2012 devetnajsti. To bo letos nedvomno izziv za Hadalina, ki je spomladi popravil svoje FIS-točke, tako da bo na Finskem nosil številko okoli 40. Ta bi mu morala omogočati konkurenčno smučanje, vsaj v boju za finale.

Vrhničanov cilj je sicer, da si v najkrajšem možnem času zagotovi stalno mesto med trideseterico in začne nato v elitnem okolju unovčevati nesporen tekmovalni potencial. Po zagotovilih iz slovenskega tabora prvo tekmo pričakuje z zavidljivo ravnjo pripravljenosti, medtem ko njegova odločnost ni bila nikoli vprašljiva.