Francozi po udarcu v Zagrebu: Šlo je predaleč

Odpovedan moški slalom na Sljemenu bo še nekaj časa vroča tema pogovorov. Organizatorji so preizkušnjo najprej s srede prestavili na četrtek, ko so po zahtevnih pripravah in utrjevanju proge s soljo le začeli tekmo, jo večkrat prekinili za dodatno utrjevanje, a razmere na progi niso dovoljevale regularne izvedbe. Po številki 19 in Štefanu Hadalinu so se vdali in slalom dokončno odpovedali. Po mnenju mnogih prepozno.

Največ kritik prihaja iz francoskega tabora, saj se je po prvih informacijah huje poškodoval Victor Muffat-Jeandet. Francoska smučarska zveza je zapisala, da si je 32-letnik zlomil desni gleženj in že odpotoval v domovino, kjer bodo po dodatnih pregledih začrtali pot okrevanja. Francozi so v skrbeh, da bi izkušeni smučar zaradi tekme, ki na koncu ni štela za nič, ostal brez olimpijskih iger.

Francoski zvezdnik alpskega smučanja Alexis Pinturault je okrcal FIS. Foto: Guliverimage

Bo ostal brez OI?

"To danes je šlo predaleč, FIS. Jezen sem in žalosten za svojega prijatelja Victorja Muffata-Jeandeta. Držim pesti zanj in čakam na sveže informacije," je na družbenem omrežju zapisal zmagovalec skupnega in veleslalomskega seštevka lanske sezone Alexis Pinturault, eden od članov francoskega tabora pa je dodal: "Naš šport je vse bolj smešen. Res je, da so fantje smučali že v zahtevnejših pogojih, a če bi prevladal razum, tekme sploh ne bi začeli. Tako pa je rezultat zanj katastrofalen, saj je verjetno izgubil možnost za vidnejši rezultat na olimpijskih igrah."

Več o olimpijski usodi bronastega z OI v Pjongčangu v kombinaciji bo znanega v prihodnjih dneh. Muffat-Jeandet v tej sezoni ni najbolj prepričljiv, v slalomu zaseda 20. mesto, v veleslamu je mesto nižje. V svetovnem pokalu je enkrat zmagal in 11-krat stopil na zmagovalni oder, zadnjič marca lani v Kranjski Gori, ko je na slalomski tekmi zaostal le za rojakom Clémentom Noelom.