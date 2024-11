Skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2020/2021 si je 12. januarja v hudem padcu med superveleslalomom v Wengnu v Švici strgal sprednjo križno vez v levem kolenu. Deset mesecev pozneje je francoski smučar, ki ima v svetovnem pokalu 34 posamičnih zmag in skupno 77 uvrstitev na stopničke, pojasnil, da se, čeprav je na kratko razmišljal o upokojitvi, vrača na proge s "še večjo" željo kot prej.

Alexis Pinturault je poškodbo staknil v Wengnu. Foto: Reuters

Danes ime še večjo motivacijo

"Ko se tako poškoduješ, kot sem se jaz, se pojavi veliko dvomov, veliko vprašanj. In neizogibno je, da se vprašaš, ali je čas za upokojitev," je dejal smučar, ki je konec januarja prestal operacijo, konec avgusta pa je znova stopil na smuči.

"Nikoli ne želiš končati kariere zaradi poškodbe," je dodal Pinturault, ki se je pripeljal v Pariz.

"Vedno je bila moja želja tekmovati vsaj do olimpijskih iger leta 2026 v Milanu in Cortini. Ta motivacija je bila ves čas v meni, danes pa je še močnejša kot prej," je povedal smučar, ki ima tri zlate medalje s svetovnega prvenstva, dve v alpski kombinaciji in eno na ekipni tekmi.

Pinturault je najuspešnejši Francoz v svetovnem pokalu in najuspešnejši veleslalomist. Foto: Guliverimage

V vitrinah s pokali pa mu manjka najbolj čislana lovorika, olimpijsko zlato. Temu se je najbolj približal leta 2018 v Pjongčangu v Južni Koreji, ko je osvojil srebro v alpski kombinaciji s 23 stotinkami zaostanka za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem. Nekdanji veliki Francozov rival se je na tekmovanja vrnil oktobra v Söldnu po petletnem tekmovalnem premoru, v katerem je že napovedal tekmovalno slovo.

"Prvič sem izpustil sezono. Tako da je to malo podžgalo ogenj v meni, ko sem bil odmaknjen stran od smučanja, sem ugotovil, da ga pogrešam in zato je želja vse večja," je močno željo razkril Pinturault, ki se do letos ni soočal s hujšimi poškodbami.

Po tem, ko je Pinturault lani februarja pred domačimi navijači v Courchevelu že drugič osvojil naslov svetovnega prvaka v alpski kombinaciji, se je v pretekli sezoni posvetil hitrim disciplinam in se odpovedal nastopu na slalomih v svetovnem pokalu, v katerih je dosegel tri zmage oziroma skupno 12-krat stopil na stopničke.

Pinturault ima skupaj deset zmag, njegova paradna disciplina pa je veleslalom, v katerem je zmagal 18-krat in skupno 41-krat stal na stopničkah. Za vrnitev v svetovni pokal je izbral ameriški Beaver Creek, kjer bodo od 6. do 8. decembra tekme v treh disciplinah smuku, superveleslalomu in veleslalomu. Pinturault namerava nastopiti na vseh treh tekmah, tudi na smuku.

"Vendar pa me koleno lahko prisili k določenim odločitvam," je pojasnil francoski smučar in dejal, da še ni imel priložnosti nanizati več dni visoko intenzivnega treninga.

Pinturault je najuspešnejši Francoz v svetovnem pokalu in najuspešnejši veleslalomist, prav tako pa je najuspešnejši Francoz v alpski kombinaciji, ki sicer ni več na sporedu svetovnega pokala.

