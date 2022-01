Nič ne bo od spektakla nad Zagrebom, tekma je odpovedana

Hrvaški prireditelji so se močno trudili, da bi danes izpeljali moški slalom na Sljemenu, težave so jim povzročale visoke temperature in dež, kontrolor Fis pa je na zadnjem ogledu proge pred načrtovanim startom (ob 15.30) ugotovil, da razmere ne dopuščajo izvedbe tekme za svetovni pokal.

Due to the extreme weather condition the jury has decided to cancel todays men’s slalom in Zagreb. A possible replacement tomorrow here in Zagreb is being discussed.#fisalpine pic.twitter.com/LUPJpBuSJ9