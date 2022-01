Poseben dan za Zagrebčanko, ki je na Hrvaškem sprožila val evforije #video

Ivica in Janica Kostelić, bratsko-sestrska naveza, ki je močno zaznamovala svet alpskega smučanja. Foto: Guliverimage

"Težko objektivno govorim o pečatu, ki ga je Janica pustila v alpskem smučanju, je pa dejstvo, da je najuspešnejša olimpijka med smučarkami (štiri zlate in dve srebrni olimpijski medalji, op. a.) in da se že vse od njenega slovesa leta 2006 v smučanju ni kaj veliko spremenilo, če se sploh je.

Bila je izjemna v vseh alpskih disciplinah, ne smemo pa pozabiti niti tega, da je vse uspehe dosegla do svojega 24. leta, kar je res neverjetno. Janica je imela kratko, a izjemno intenzivno kariero. Rad rečem, da je kot naravna katastrofa. Tako superiorna je bila, da ji res nič ni moglo do živega. Bila je ena in edina," pravi Ivica Kostelić, tudi sam lastnik več olimpijskih medalj in velikega kristalnega globusa, a z Janičino dediščino se je preprosto nemogoče kosati.

Pred vitrino v družinski hiši Kostelićev, ki se šibi od pokalov, globusov in medalj. Foto: Bojan Puhek V zbirki so štirje veliki kristalni globusi za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala in šest malih. Foto: Bojan Puhek

V vitrini družinske hiše v Zagrebu ima shranjene tri velike kristalne globuse (tudi Ivica ima enega), pet zlatih medalj s svetovnih prvenstev, nekje na varnem, daleč od oči in dolgih prstov, pa hrani še štiri zlate olimpijske medalje in dve srebrni. Ni odveč še enkrat ponoviti, da je vse našteto dosegla pred 24. rojstnim dnem.

Glavni adut: mentalna stabilnost

Kostelić, ki se je tako kot Janica smučarsko in osebnostno razvijal pod budnim očesom očeta in trenerja Anteja Kostelića, pravi, da sta bili najbolj izstopajoči lastnosti njegove sestre njena neizmerna mirnost in mentalna stabilnost.

Janica Kostelić je smučarski fenomen posebne vrste. Na le 194 tekmah svetovnega pokala je zbrala kar 30 zmag. V zgolj sedmih sezonah v svetovnem pokalu je osvojila tri velike kristalne globuse, na vsega dveh svetovnih prvenstvih pa osvojila kar pet naslovov svetovne prvakinje. Ima tudi šest olimpijskih medalj (štiri zlate in dve srebrni), ki jih je dosegla na dveh zimskih olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

"Bila je tako mentalno trdna, da se mi je včasih dozdevalo, da bo, če si tako zamisli, zmagala, in obratno, da ne bo zmagala, če se ji tisti dan ne bo ljubilo. Še danes se spomnim njene zadnje zmage v svetovnem pokalu.

Bilo je na veleslalomski tekmi marca 2006 v Aareju na Švedskem, ko se je odločila, da bo tisti dan zmagala, ker da je to njena zadnja tekma. Da je to napoved konca kariere takrat ni vedel nihče. Meni je to samo na hitro omenila na žičnici, a se spomnim, da je nisem resno jemal.

In če se vrnem k njeni mentalni stabilnosti. Medtem ko se mi vse življenje trudimo, da bi to sposobnost natrenirali, se tega naučili, se je ona s tem preprosto rodila. Tega so sposobni samo ljudje, ki so absolutni talenti. V glasbi na primer Mozart," je izpostavil Kostelić.

Ob vrnitvi z olimpijskih iger v Salt Lake Cityju leta 2002 je Janico Kostelić na osrednjem zagrebškem trgu, Trgu Bana Jelačiča, pričakalo neverjetnih 200 tisoč ljudi. Foto: Guliverimage

Z ZDA se je vrnila s štirimi olimpijskimi medaljami, tremi zlatimi in eno srebrno. Foto: Guliverimage

"Pa kaj!"

Posebnost Janice Kostelić je tudi v tem, da je do uspeha in razočaranja imela povsem enak odnos, razkriva Ivica Kostelić.

"Ko je v Salt Lake Cityju leta 2002 osvojila tri zlate olimpijske medalje in eno srebrno, sem ji rekel, da je to fantastičen dosežek, ali se sploh zaveda, kaj to pomeni … Ti si zdaj najuspešnejša alpska smučarka v zgodovini olimpijskih iger, sem ji rekel. Ona pa je odgovorila: Pa kaj! In ta 'Pa kaj' je bilo slišati tudi leta 2005, ko je za pičle tri točke izgubila veliki kristalni globus.

Spomnim se, kako iz sebe je bil takrat Vedran Pavlek, ki je bil izjemno razočaran, ker smo tako izgubili ogromno denarja, Janica, ki tisti dan očitno ni imela želje po zmagi, pa je odgovorila: Pa kaj! Ona ima enak odgovor za uspeh in neuspeh. Nekdo je nekoč izjavil, da moraš s tem dvojim ravnati enako, in ona je to vsekakor počela. Mislim, da je bila ta ravna črta, kar zadeva njeno obvladovanje čustev, od nekdaj njena največja moč," poudarja Kostelić.

Foto: Guliverimage

Redko v javnosti, daleč od medijev

Janica Kostelić se danes zelo redko pojavlja v javnosti, kjer po besedah Ivice še vedno uživa veliko spoštovanje. "Janica je kot Ivana Orleanska, brez dvoma," pravi njen tri leta starejši brat, ki se v nasprotju s sestro pogosto pojavlja v javnosti in brez oklevanja komunicira z novinarji.

"Janica nikoli ni imela dobrega odnosa z novinarji, niti si tega ni želela. Morda to izhaja tudi iz tega, kar sem opisoval prej, torej iz njenega dojemanja sveta, uspeha in neuspeha. Bilo ji je vseeno in od nekdaj se je raje držala zase. Do medijev je bila od nekdaj zelo zadržana, na vprašanja je odgovarjala samo zato, ker je morala, ker je to del posla," pravi Kostelić.

Janica z nečakom Ivanom na Vitrancu leta 2016. Foto: Mediaspeed

Uživa v vlogi mame

Ob vprašanju, kaj Janica počne danes, pa je tudi on bolj zadržan in se je, verjetno v želji po varovanju njene zasebnosti, odgovoru raje izognil.

"Ne vem natanko, je ne sprašujem, kaj počne, vem pa, da je zelo srečna, tudi zato, ker je mama." Sina Oskarja je rodila 1. januarja 2019.

Najuspešnejša hrvaška smučarka vseh časov je po koncu kariere leta 2006, uradno pa 2007, na Reki vodila kozmetični salon, in kot članica spremljevalnega štaba brata Ivice sledila smučarski karavani, potem pa zajadrala v funkcionarske vode. Bila je pomočnica hrvaškega ministra za šport in izobraževanje, v nadaljevanju še generalna sekretarka na resornem ministrstvu, a je tik pred rojstvom sina podala odstopno izjavo.

Kmalu po verbalnem napadu, ki ga je doživela na trajektu iz Splita proti Braču junija leta 2017, se je povsem umaknila iz javnega življenja.

Na današnji dan pred 16 leti je na Sljemenu brez palice in rokavice osvojila 3. mesto. Foto: Reuters

Nepozaben 24. rojstni dan na Sljemenu

Tudi današnji rojstnodnevni jubilej bo verjetno preživela stran od oči javnosti, je bilo pa leta 2006, ko je praznovala 24. rojstni dan, precej drugače.

Leta 2016 je za rojstni dan pozvala ljudi, naj jo obdarujejo s tem, da darujejo kri.

Na slalomski tekmi na Sljemenu je pred zahtevnim hrvaškim občinstvom poskrbela za pravi spektakel. Po 7. mestu v prvi vožnji je v finalu brezkompromisno napadla, a že kmalu po štartu izgubila palico in rokavice. Zdelo se je, da je vse izgubljeno, a le za trenutek.

Kljub hudim bolečinam je zdržala do cilja in 24. rojstni dan obeležila s 3. mestom na domačem Sljemenu. Foto: Reuters

Kot levinja se je po Rdeči progi gnala do cilja, se borila s količki in peklenskim mrazom in v cilj pripeljala z gromozansko prednostjo sekunde in 90 stotink, kar je na koncu zadostoval za 3. mesto, ki je bilo v tistem trenutku za hrvaške navijače vredno enako kot zmaga. Zmagala je Marlies Schild, drugo mesto je osvojila Kathrin Zettel.

Ivica, ki je tekmo spremljal v ciljni areni, se spominja, da je v Janica v cilj pripeljala s podhlajeno roko, polno modric, z zanimivo opazko pa je vse skupaj po tekmi pospremil smučar Marc Girardelli. "Prišel je do mene in se pošalil, da naj ga obvestim, ko se bo Janica poročila, ker bi rad spoznal frajerja, ki ji bo kos," je še eno anekdoto iz življenja znamenite zagrebške družine razkril Kostelić.

