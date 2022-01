Kostelić želi težje tekme, dobil je vetrovno loterijo, prihaja še dež

Kostelić v zadnjih letih na Sljemenu vozi kot predtekmovalec. Foto: Guliver Image Po ženskem slalomu bo na zagrebškem Sljemenu še moški (sreda, prva vožnja ob 15.30). Če ne bo vreme še bolj nagajalo kot ta torek, ko so imele smučarke obilo težav zaradi vetra in napihanega listja na progi. Za sredo je ob vetru napovedan še dež. Za ta čas visoke temperature nad ničlo pa naj bi se med tekmo začele spuščati. "Mislim, da bodo imeli fantje težke pogoje za tekmo, saj bo dež začel prehajati v sneg. Še težja naloga pa čaka organizatorje," je povedal nekdanji hrvaški smučarski šampion Ivica Kostelić, ki se je na ženskem slalomu spustil po progi kot predtekmovalec. "Glede na razmere je teren kar dober."

Foto: Guliver Image "Težava je, ker je kot loterija. Nekdo ima veter, nekdo drug ga nima. Veter zagotovo vpliva, če ga dobiš na položnem delu v prsi. Na snegu je tudi listje, a proti temu ne morejo narediti nič," je o pogojih na Sljemenu razlagal Kostelić. Danes 42-letni Kostelić v zadnjih letih pogosto govori, da so proge v svetovnem pokalu postale prelahke. Če torej postavljavci ne naredijo dovolj zahtevne proge, je pa posredovala narava. Podobno kritičen je bil tudi v nedavnem podkastu za Sportske novosti: "Danes sploh ne zmagujejo več najboljši. Pa veste, zakaj? Ker so proge prelahke. Lani je v Madonni di Campiglio, ki je nekoč veljala za enega od najtežjih slalomov, do cilja prišlo 64 od 70 smučarjev. Pa še tisti, ki so odstopili, niso zaradi zahtevnosti proge. Kako je šele na slalomu v Leviju. Zakaj bi sploh še gledal tako lahke postavitve. Jaz sem prestavil na prenos ulične košarke."

Kostelić na tekmah, še posebej na zagrebški, pogreša še nekaj. Navijače. Teh tako kot na večini prizorišč zaradi pandemije ni. "Zagotovo bi nam bilo ljubše, če bi bili tu navijači. A na to se moramo glede na stanje navaditi. Seveda pa se veselimo prihodnosti, ko bodo navijači spet z nami," je dejal v izteku torkovega slaloma. Tekma na Sljemenu je bila znana po zelo bučnem vzdušju. "Navijači so dodatna motivacija. A smučarji so profesionalci, ne morejo se zanašati na njihovo pomoč. Za naše je prednost že domači teren."

Foto: Guliver Image V Zagrebu pa letos manjka še zimska pravljica, saj je sneg samo na progi. A tekmo v primerjavi z Mariborom vsaj imajo. Na pohorski strmini je svetovni pokal odpadel oziroma je bil prestavljen tretje leto zapored. Ni čudno, da se številni bojijo, da bi Maribor v prihodnosti lahko ostal brez tekem. Hrvati so zanjo naredili vse, saj vedo, kako pomembna je za državo, za promocijo. "Zelo pomembna je za smučarsko zvezo. Po toliko letih ima tekma tu že nekakšen pedigre. To je dobro za Zagreb in za Hrvaško. In za našo reprezentanco in mlado generacijo," je še dejal Kostelić, ta je zadnji hrvaški smučar, ki se je na domači tekmi uvrstil na stopničke. To je bilo leta 2012, ko je bil tretji.