Super Sofii blizu le Norvežanka, Slovenki brez točk

Smučarke so danes v Val d'Iseru v Franciji opravile še s superveleslalomsko preizkušnjo za svetovni pokal. Na vrhu nič novega. Fenomenalna Italijanka Sofia Goggia je bila tudi tokrat nepremagljiva, slovenski predstavnici Ilka Štuhec in Maruša Ferk Saioni pa sta bili danes precej skromni. Obe sta ostali brez točk. Štuhčeva je osvojila 32. mesto, Ferk Saonijeva pa je pristala na 39. mestu.

Goggia nepremagljiva že petič v tej zimi

Na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v Val d'Iseru v Franciji je tudi po superveleslalomski preizkušnji stopila Italijanka Sofia Goggia, ki je zmagala že petič v tej sezoni, od tega drugič v superveleslalomu.

Drugo mesto je osvojila Norvežanka Ragnhild Mowinckel (+0.32), ki je razbila do takrat vodilni italijanski trio, tretje pa še ena Italijanka Elena Curtoni (+0.51).

Zmagovalna trojka Foto: Guliverimage

Slovenki sta bili precej skromni. Štuhčeva, včeraj odlična peta v smuku, je tekmo končala na 32. mestu. Vsaj točko je zgrešila za 12 stotink. Ferk Saoinijeva je pristala na 39. mestu od 46 uvrščenih.

Četrto mesto je pripadlo še eni Italijanki Federici Brignone (+0,52), prvo peterko pa je zaokrožila Američanka Mikaela Shiffrin (+0.75).

Vrstni red, superveleslalom (ženske): 1. Sofia Goggia (Ita) 1:19,23 2. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:19,56 +0,33 3. Elena Curtoni (Ita) 1:19,74 +0,51 4. Federica Brignone (Ita) 1:19,75 +0,52 5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:19,98 +0,75 6. Corinne Suter (Švi) 1:20,03 +0,80 7. Tamara Tippler (Avt) 1:20,15 +0,92 8. Cornelia Hütter (Avt) 1:20,23 +1,00 9. Breezy Johnson (ZDA) 1:20,31 +1,08 10. Romane Miradoli (Fra) 1:20,47 +1,24 ... 32. Ilka Štuhec (Slo) 1:21,58 +2,35 39. Maruša Ferk Saioni (Slo) 1:22,02 +2,79

Konec hitrih disciplin. Za letos.

Val d'Isere je gostil zadnji ženski tekmi v hitrih disciplinah v koledarskem letu 2021. Na vrhu smukaškega in superveleslalomskega seštevka bo v leto 2022 vstopila 29-letnica iz Bergama, ki je postala komaj druga tekmovalka po letu 1997, in Katji Seizinger, ki je v Val d'Iseru istega leta osvojila dvojček zmag smuk - superveleslalom.

Ilka Štuhec ni nadaljevala včerajšnjega obetavnega niza. Foto: Guliverimage

Pred petimi leti je Ilka Štuhec v Val d'Iseru dobila smuk in alpsko kombinacijo, enako zaradi okužbe s covidom-19 odstotna Švicarka Lara Gut-Behrami leto pred tem ter Američanka Lindsey Vonn leta 2010, ko sta bili v Savojskih Alpah na sporedu smuk in alpska kombinacija.

Pred februarskim smukom v Pekingu za naslov olimpijske prvakinje se bodo specialistke za hitre discipline udarile še trikrat januarja, in sicer v Zauchenseeju (15. in 16. 1.), Cortini d'Ampezzo (22. in 23. 1.) in Garmisch-Partenkirchnu (29. in 30. 1.).

​​​​​​​Goggia je vpisala 16. zmago v svetovnem pokalu, peto superveleslalomsko, ostale so smukaške. Sezono hitrih disciplin je odprla na najboljši možni način s "hat-trickom", s tremi zmagami, smukaškima in superveleslalomsko v Lake Louisu. Foto: Guliverimage

Super Sofia vodi tudi v lovu na veliki kristalni globus

Goggia je v Val d'Iseru skočila na mesto vodilne v skupnem seštevku. Ima že 635 točk. Mikaela Shiffrin (ZDA) je smuk izpustila, zato pa je superveleslalom na progi Oreiller-Killy končala na petem mestu. Za Goggio zaostaja 65 točk.

A se to lahko spremeni, saj so do konca leta na sporedu še štiri tekme, na katerih lahko Američanka znova prevzame vodstvo. V Courchevelu bosta v torek in sredo veleslaloma, Lienz pa bo v tednu pred novim letim gostil veleslalom in slalom.