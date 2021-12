Zelo spodbuden nastop Ilke Štuhec

Alpske smučarke v svetovnem pokalu se ta konec tedna mudijo v Val d'Iseru, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu smuk in superveleslalom. Smučarke so danes že opravile prvi trening, na katerem je znova blestela Italijanka Sofia Goggia, vzpodbudno pa je nastopila tudi Ilka Štuhec, ki je bila peta (+1,05).

Še tretji zaporedni teden so v svetovnem pokalu na delu smučarke v hitrih disciplinah. Danes so v Val d'Iseru že opravile prvi trening, na katerem je bila najboljša Italijanka Sofia Goggia. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Ragnhild Mowinckel (+0,85), tretja pa je bila na prvem preizkusu proge Avstrijka Mirjam Puchner. Vzpodbudno je svoje delo v Franciji začela tudi Ilka Štuhec, ki se na prvih tekmah v sezoni ni znašla najboljše. Na prvem treningu je bila z zaostankom sekunde in petih stotink peta. Druga Slovenka na štartu, Maruša Ferk, je bila 29. (+2,85). Proga Oreiller-Killy je bila sicer še nekoliko mehka, do sobotne dirke pa naj bi se razmere v Savojskih Alpah v Franciji še spremenile, so napovedali organizatorji.

Tekmovalni konec tedna bo tokrat izpustila Američanka Mikaela Shiffrin, ki se bo raje posvetila treningu. Američanka je bila sicer prejšnji konec tedna v St. Moritzu dvakrat tretja v superveleslalomu, s 525 točkami pa je trenutno najboljša smučarka v svetovnem pokalu. Kot je napovedala že pred začetkom sezone, pa bo večino tekem v hitrih disciplinah izpustila Slovakinja in branilka velikega kristalnega globusa, Petra Vlhova.

Sofia Goggia je v izvrstni formi. Foto: Guliverimage

Odsotnost vodilne smučarke svetovnega pokala bo zagotovo skušala izkoristiti Italijanka Goggia, ki je na uvodu v sezono v hitrih disciplinah brez konkurence. Dobila je oba smuka za svetovni pokal v tej sezoni, hkrati pa je vodilna tudi v seštevku superveleslalomov. Za Shiffrinovo v boju za veliki kristalni globus zaostaja 90 točk, z novima izjemnima predstavama pa jo lahko s prestola (vsaj začasno) izrine že ta konec tedna

Rezultati prvega treninga:

1. Sofia Goggia (Ita) 1:42.98

2. Ragnhild Mowinckel (Nor) +0,85

3. Mirjam Puchner (Avt) +0,86

4. Ramona Siebenhofer (Avt) +1,00

5. Ilka Štuhec (Slo) +1,05

6. Nadia Delago (Ita) +1,13

7. Breezy Johnson (ZDA) +1,14

8. Lara Gut-Behrami (Švi) +1,24

...

29. Maruša Ferk (Slo) +2,85

Sezone pa po svojih željah ni začela Štuhčeva. Na prvem treningu v Lake Louisu je sicer z drugim mestom dvignila rezultatske apetite, a ji za zdaj predstav s treningov še ni uspelo prenesti na tekme. Njen najboljši izid je trenutno 16. mesto s smuka v Lake Louisu, na superveleslalomih v tej sezoni pa še ni osvojila točk svetovnega pokala. Skupno je osvojila le 18 točk, to zbirko pa bo zagotovo želela izboljšati že ta konec tedna.

V soboto bo v Val d'Iseru na sporedu smuk (10.30), v nedeljo pa še superveleslalom (11.00).

