Bosanka, ki je v Koreji vihtela zastavo, boljša od obeh Slovenk

22-letna bosanska smučarka Elvedina Muzaferija je včeraj na superveleslalomu v St. Moritzu z odlično vožnjo poskrbela za presenečenje. S štartno številko 51 se je zavihtela na 18. mesto in prehitela obe Slovenki na tekmi. To je najboljša uvrstitev mlade bosanske smučarke v svetovnem pokalu in najboljši superveleslalomski rezultat v zgodovini Bosne in Hercegovine.

22-letna Elvedina Muzaferija je bila v cilju vsa iz sebe in kar ni mogla verjeti, kaj ji je uspelo.

"Ko sem prismučala v cilj, kar nisem mogla verjeti, kaj mi je uspelo. To so šele moje prve točke v svetovnem pokalu," je povedala v izjavi za tiskovno agencijo Anadolu Agency. "To je moja prva uvrstitev med najboljših 20 in najboljši rezultat v zgodovini samostojne Bosne in Hercegovine. Zelo sem srečna, to je odličen obet pred nadaljevanjem sezone, še posebej zato, ker je olimpijska," se je smejalo mladenki iz kraja Visoko, severozahodno od Sarajeva, ki je včeraj prehitela obe Slovenki na štartu.

Maruša Ferk je tekmo končala na 36. mestu, Ilka Štuhec pa je odstopila.

V Smučarski zvezi BiH na Muzaferijo, prvo smučarko v hitrih disciplinah iz BiH, računajo tudi v nadaljevanju sezone in verjamejo, da ji tudi na olimpijskih igrah v Pekingu februarja prihodnje lahko uspe zavidljiv rezultat, še poroča spletna stran avaz.ba.

Muzaferija je svoj olimpijski krst doživela pred štirimi leti v Pjongčangu, kjer ji je pripadla tudi častna vloga zastavonoše na slovesnosti ob odprtju iger.