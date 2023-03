Trondheim z novimi skakalnicami in do 250.000 navijači

Planico 2023 bo kot gostitelj svetovnega prvenstva nasledil Trondheim 2025. Tam so pred kratkim v centru Granasen Skisenter namenu izročili nove skakalnice in s tem že pridobili najpomembnejšo infrastrukturo za izvedbo tekmovanja. V Planici so norveški organizatorji nabirali izkušnje.

Norvežani poudarjajo, da ne želijo izvesti le organizacijsko brezhibnega tekmovanja, ampak privabiti tudi velike množice ljudi na stadione. "Imamo visoko leteče cilje. To je 250.000 gledalcev v 12 dneh," vodjo organizacijskega odbora v Trondheimu Ageja Skinstada povzema avstrijska tiskovna agencija Apa. V projekciji proračuna je številka nekaj nižja - prodanih 220.000 vstopnic.

Na Norveškem pričakujejo tudi več tisoč smučarjev tekačev. V tej skandinavski državi namreč velja, da imajo gledalci, ki se na tekmovanje odpravijo s tekaškimi smučmi in športno opravo, prost vstop. V Oslu 2011 so na ta način našteli več kot 300.000 gledalcev.

Trenutno se še vedno ukvarjajo s tekmovalnim programom, ki naj bi ga Mednarodna smučarska zveza Fis potrdila maja. Foto: Sportida

V Planici so se veliko naučili

Skinstad je zelo pohvalil tudi planiške organizatorje, kjer je kot edino pomanjkljivost izpostavil prav težave z maloštevilnim občinstvom: "Tukaj smo se veliko naučili. Odlično so pripravili prvenstvo in videli smo nekaj zelo dobrih rešitev, ki jih bomo prenesli tudi na naše tekmovanje. Videli smo tudi nekatere stvari, ki jih bomo skušali narediti drugače."

V Planici so Norvežani dobili predvsem številne koristne informacije o brezhibnem poteku izvedbe tekmovanj ter o potrebah po dodatni infrastrukturi in vedno pereči problematiki transporta.

Tudi Trondheim ob drugi izvedbi tovrstnega tekmovanja, prvič so bili najboljši nordijci zbrani tam leta 1997, izpostavlja pomen trajnostno usmerjene prireditve. "V tem pogledu želimo biti najboljši vseh časov," je še dejal Skinstad in priznal, da bodo veliko izkušenj na organizacijo prenesli tudi s SP 2011 v Oslu.

Trenutno se še vedno ukvarjajo s tekmovalnim programom, ki naj bi ga Mednarodna smučarska zveza Fis potrdila maja. Še vedno je odprto vprašanje, ali na tekmovanje uvrstiti še eno tekmo nordijskih kombinatork, kar bi v urniku pripeljalo do manjših prestavitev. "Mi smo zaprosili za dodatno tekmo s skupinskim startom."

Ob tem si Norvežani želijo prvič v zgodovini izpeljati tudi tekmovanje paralimpijcev, ki bi simbolično nastopili v eni disciplini. Skinstad je ob tem razkril, da je zadnji ideji močno naklonjen tudi Fis.

Vložek v novo športno infrastrukturo je znašal kar 125 milijonov evrov

Priprave potekajo po načrtih. Po dveh letih gradnje so odprli nove skakalnice, zadnje manjše posodobitve in spremembe pa bodo te dobile po testnih tekmovanjih, ko bodo decembra tam gostovali skakalci, marca 2024 pa nordijski kombinatorci. Vložek v novo športno infrastrukturo je znašal kar 125 milijonov evrov.

V Trondheimu lahko računajo le na majhno število odgovornih oseb, ki so sodelovale pri takratnem projektu, zato informacije iščejo drugje. Vključili pa so nekatere druge velikane norveškega športa iz mesta in okolice. Vodja tekmovanj bo olimpijski prvak Magnus Krog, ambasadorji prvenstva so med drugim tudi Marit Björgen, Anders Bardal in Magnus Moan.

Zvezdniki, ki bodo zastopali Norveško in so bili v Planici daleč najboljši med vsemi, pa so ista imena kot zdaj, saj gre za ekipo, ki se oblikuje za naslednje olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026.

