Težave v slovenskem ženskem alpskem taboru

Iz slovenskega tabora so dan pred tekmo sporočili, da na tekmah svetovnega pokala alpskih smučark v Courchevelu ne bo nastopila Meta Hrovat, lastnica edinih slovenskih ženskih veleslalomskih točk v tej sezoni.

Pod gležnjem leve noge se ji je nabrala tekočina, ki jo je bilo treba odstraniti. Ker na start ne bi šla popolnoma pripravljena, so se v ekipi odločili, da prihajajoči tekmi izpusti in se ekipi pridruži po prihodu iz Francije.

Mikaela Shiffrin ni tekmovala v Val Gardeni, kjer je blestela Ilka Štuhec. Foto: Sportida Na sobotnem slalomu bo poleg Bucikove nastopila še Maruša Ferk. Hrovatova je v Söldnu osvojila 18. mesto, v Killingtonu pa je nastopila v finalu, a je bil njen zaostanek prevelik za točke.

Na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu je slavila Francozinja Tessa Worley, v Killingtonu pa je bila najhitrejša Italijanka Federica Brignone. Po tem, ko je izpustila Val Gardeno, se bo v Courchevelu belemu cirkusu znova pridružila ameriška šampionka Mikaela Shiffrin, vodilna smučarka v seštevku sezone.

Shiffrinova je zmagala na uvodnih slalomih v Leviju in Killingtonu, zmagala je tudi na paralelnem slalomu v St. Moritzu, na katerem je bila Ferkova 14. Za slovenske slalomske točke sta na obeh v tej sezoni izpeljanih posebnih slalomih poskrbeli Hrovatova in Ferkova.

Ilka Štuhec si je vzela krajši premor

Zmagovalka Val Gardene Ilka Štuhec, ki ji je uspel zgodovinski dvojček, zmagala je tako na smuku kot tudi na superveleslalomu, si je vzela krajši tekmovalni premor.

Mariborčanka je v torek in sredo v Val Gardeni stala na najvišji stopnički. Foto: Sportida

Edina smučarja v zgodovini, ki sta v Val Gardeni na progi Saslong v dveh dneh tekmovanj osvojila obe zmagi, smukaško in superveleslalomsko, sta najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec in Norvežan Aksel Lund Svindal, ki mu je ta dosežek uspel pred tremi leti, 18. in 19. decembra 2015.