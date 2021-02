Svetovni prvak Zyla celo dopoldne igral kitaro, zdaj se bo naučil posebne pesmi

Piotra Zylo je odkril prvi trener Adama Malysza Jan Szturc, ki je iskal nove talente. Bi rad skakal tako kot Adam, bi rad tako zmagoval kot on, je spraševal mlade Poljake. In seznam se je hitro napolnil. Med njimi je bil tudi 8-letni Zyla.

Ekspresno je napredoval in leta 2005 treniral pod vodstvom avstrijskega trenerja Stefana Horngacherja. Skupaj s Kamilom Stochom sta se veselila srebrne medalje na ekipni tekmi mladinskega svetovnega prvenstva.

V svetovnem pokalu je debitiral pri 19 letih in v Saporu osvojil 19. in 20. mesto. Čeprav so ga imeli za nadarjenega skakalca, je v nadaljevanju izginil. Ko je Malysz zaključil kariero leta 2011, so ga omenjali, da bi bil lahko eden tistih, ki bo držal poljske skoke pokonci.

"Ima boljši odskok od mene in je tudi fizično bolje pripravljen. Če bi uporabil 60 odstotkov tega, bi se lahko boril za stopničke," je izjavo velikega Malysza zapisal poljski Eurosport. Na oder za zmagovalce se je priljubljeni poljski skakalec krstno uvrstil marca 2013, ko je v Oslu skupaj z velikim Gregorjem Schlierenzauerjem slavil zmago. Tri dni pozneje je na Letalnici bratov Gorišek dodal tretje mesto.

Vzponi in padci: moral je spremeniti držo, sicer ne bi bil del ekipe

Sledile so tri zime, v katerih se ni proslavil. Veliko se je govorilo o njegovi drži pri vožnji na skakalnici. Napačna tehnika naj bi mu zmanjševala zaletno hitrost, z njo pa ni izkoristil potenciala pri odrivu. Malysz in Szturc sta ga postavila na realna tla in mu dejala, da mora to spremeniti.

Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Karl Geiger in Anže Lanišek. Foto: Reuters

"Tu je moral priti še Horngacher, ki mu je rekel, da bo moral spremeniti pozicijo, sicer ne bo treniral z njimi," je dejal Szturc. "Trener mi je to naročil in naredil sem," je pristavil Zyla.

Sprememba je kmalu obrodila sadove. V sezoni 2016/17 je osvojil drugo mesto na prestižni novoletni turneji, na svetovnem prvenstvu v Lahtiju pa se je veselil bronastega odličja. Uspeh ga je osupnil v tolikšni meri, da še dolgo časa ni mogel priti k sebi. Preprosto ni mogel odgovarjati na najosnovnejša vprašanja.

Dopoldne za sprostitev igral kitaro, glasen na skakalnici in v njenem izteku

V naslednji sezoni je spet padel v luknjo, potem ko se ni uvrstil v ekipo za Pjongčang. "Veliko težkih trenutkov sem imel v karieri, zlasti na začetku, ko sem tudi razmišljal, da bi opustil skoke. Še naprej bom delal in postajal boljši. V zadnjih dveh letih sem se veliko naučil," je njegovo izjavo povzel poljski Eurosport.

In to je uresničil na srednji skakalnici na letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Sodeč po trening skokih in kvalifikacijah ni bil v ožjem krogu favoritov za medaljo. A je najboljša skoka pokazal, ko je bilo najbolj potrebno. Videlo se je, kako uživa. Pred finalnim nastopom je imel na obrazu narisan nasmeh. Poljski novinarji so se ob tem pošalili na račun slovenskega bronastega Anžeta Laniška in dejali, da je imel Zyla nasmešek, ker slovenski skakalec ni prevzel vodstva. Še večjega pa je imel po pristanku, ko se ob naslovu svetovnega prvaka ni mogel nehati smejati.

Veselje Piotra Zyle je bilo nepopisno. Foto: Sportida

Ne le, da je bil najboljši na skakalnici, med vsemi je bil najglasnejši tudi v njenem izteku. Kot otrok se je veselil velikega odličja. Celo dopoldne je igral kitaro in se tako sproščal. Ko mu je uspel veliki met, je v kamero poljske televizije pel pesem skupine Queen We are the champions, ki se jo bo naučil igrati tudi na kitaro.

"Ne vem, kaj se je zgodilo. Uganite," se je smejalo Zyli po osvojeni zlati medalji. Ob velikem navdušenju ni vedel, kje se ga drži glava. Ves vzhičen je odgovarjal na novinarska vprašanja: "Dober dan sem imel, kako dobro je. Vse je bilo dobro, tudi skakanje. Neverjetno. Sproščen sem bil, vedel sem, kaj želim narediti. Nisem si mislil, da bom pri tej starosti postal svetovni prvak."