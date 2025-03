Švedinje po srditem boju zlate v štafetnem teku

Švedske smučarske tekačice so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojile zlato kolajno v štafetnem teku na 4 x 7,5 km. V srditem boju za odličje najbolj žlahtnega leska so za 0,7 sekunde prehitele drugouvrščene Norvežanke, bronaste pa so bile Nemke (+1:13,4). Slovenke niso nastopile.

Švedinjam je zmago pritekla Jonna Sundling, ki je imela v ciljnem sprintu več moči od Kristin Austgulen Fosnaes ter jo ugnala za manj kot sekundo. Poleg Sundling so za Švedsko nastopile še Emma Ribom, Frida Karlsson in Ebba Andersson. Norveške barve so poleg Fosnaes zastopale še Heidi Weng, Astrid Oeyre Slind in Therese Johaug.

Izjemno napet in ogorčen boj se je odvijal tudi za bronasto kolajno med smučarskimi tekačicami iz Nemčije in Finske. Na koncu so smetano pobrale Nemke, v ciljnem sprintu je bila Victoria Carl za 0,5 sekunde hitrejša od Jasmi Joensuu. Poleg Carl so za Nemčijo nastopile še Pia Fink, Katharina Henning in Helen Hoffmann.

Nodijsko SP, Trondheim, teki, 4 x 7,5 km, ženske:



1. Švedska 1:15:41,5

(Emma Ribom, Frida Karlsson, Ebba Andersson, Jonna Sundling)

2. Norveška +0,7

(Heidi Weng, Astrid Oeyre Slind, Therese Johaug, Kristin Fosnaes)

3. Nemčija +1:13,4

(Pia Fink, Katharina Henning, Helen Hoffmann, Victoria Carl)

4. Finska +1:13,9

5. Švica +3:19,3

6. ZDA +3:21,1