Štuhčeva in Kranjec v višji prestavi

"Če si zadaš visoka pričakovanja, je to velik zalogaj, zato so prvi vtisi dobri," je ob vrnitvi iz Lake Louisa, kjer je ob ponovnem nastopanju v svetovnem pokalu zasedla 6. in 14. mesto v smuku ter 10. v superveleslalomu, dejala Ilka Štuhec. Njeni oceni je prikimal tudi trener Grega Koštomaj, ki je priznal, da vrnitev po dolgotrajni odsotnosti še zdaleč ni mačji kašelj, ob uspešno prestanem psihološkem preizkusu pa je bil vesel tudi povratnih informacij.

"Ilka je dokazala, da so bili časi s treningov ustrezni. Je v stiku," se je Koštomaju od srca odvalil kamen. Že zgolj bežna analiza je ob tem pokazala, da Ilkine predstave še zdaleč niso bile brezhibne, kar posledično pomeni, da ima v svojem smučanju še kar nekaj rezerv. Unovčiti jih bo skušala že ob koncu tedna v St. Moritzu, kamor se rada vrača tudi zaradi spomina na svetovno prvenstvo 2017. Meta Hrovat bo eno od slovenskih orožij nedeljskega paralelnega slaloma v St. Moritzu. Foto: Sportida

V Evropi še boj samozavestno

"Zdaj sem še bolj samozavestna. Lahko tekmujem še bolj sproščeno," v želji po koraku naprej poudarja Ilka, ki bo v smučarski akciji znova v soboto, ko bo St. Moritz gostil drugo superveleslalomsko preizkušnjo sezone, ob tem pa je zanimivo, da se poigrava celo z mislijo o nastopu na nedeljskem paralelnem slalomu.

Ilka bo sicer edina Slovenka na štartu sobotne preizkušnje, medtem ko se bodo dan zatem po specializiranem treningu v kvalifikacije za prvo paralelno preizkušnjo sezone podale slalomsko stabilna Maruša Ferk, v tej zimi najuspešnejša slovenska smučarka v tehničnih disciplinah Meta Hrovat in dolžnica z odprtja sezone Ana Bucik.

Popravni izpit za Žana Kranjca Foto: Getty Images

Kranjec meri proti vrhu

Neporavnan račun se je znašel tudi na mizi Žana Kranjca, ki je bil v nedeljo na njemu nič kaj ljubem ameriškem snegu v Beaver Creeku šele 26. Ameriški načrti so se mu začeli podirati že na prvi progi, ko je poškodoval del robnika. V drugem nastopu je kmalu naredil napako in plačeval ceno izgubljene hitrosti, v drugi polovici pa želel na silo nadoknaditi izgubljeno. S prepričanjem, da je to poglavje že zaprto, se z vmesno postajo v Alta Badii podaja v Val d'Isere.

"Šport niso le dobri rezultati. Del njega so uspehi in neuspehi. 'Kranjo' je že dokazal, da se zna odzvati na slabši rezultat. Vem, da je dobro treniral. Kakovostno je pripravljen. To ve tudi on, zato gre pravzaprav le za vprašanje pristopa. Kadar smuča na vso moč, je odličen. Ko smuča z rezervo, se mu kot po pravilu pripeti napaka. To je sicer del razvoja. Tekem z napakami je vse manj. Preprosto, počutiti se mora suvereno in napasti," o veleslalomskem prvokategorniku razmišlja trener Klemen Bergant.

Štefan Hadalin upa na štiri vožnje. Foto: Sportida Ne trenira, da bi bil 18.

Veliko si od savojskega konca tedna obeta tudi Štefan Hadalin, ki je po dobrih treningih v Vailu v Beaver Creeku plačal ceno za napako v zadnjem loku prvega veleslaloma in tako ostal brez točk. Te bodo osnovni cilj v soboto, medtem ko si v nedeljskem slalomu lahko obeta še kaj več. Tudi trener Bergant priznava, da na treningih smuča na zelo visoki ravni, čeprav so njegove izvedbe nekoliko manj stabilne kot v Kranjčevem primeru.

O visokih pričakovanjih navsezadnje priča tudi zmerna krtika nastopa na uvodnem slalomu v Leviju. "Dober izplen, a tudi na račun razpleta tekme. Smučati pa zna veliko bolje. Zakaj tega ni pokazal? Morda zaradi neke blokade. Upam, da bo zdaj, ko ima rezultat in boljše štartno izhodišče, lažje. Verjemite pa mi, da Hadalin ne trenira zato, da bi bil osemnajsti," poudarja Bergant.

Jakob Špik znova v svetovnem pokalu. Foto: Vid Ponikvar

Špikova vrnitev v svetovni pokal

V slalomu bo priložnost ob Hadalinu dobil tudi 24-letni član ekipe evropskega pokala Jakob Špik, ki si je vabilo prislužil na podlagi sedmega mesta na tekmi evropskega pokala na Švedskem. Zanj bo to peti nastop v svetovnem pokalu, prvi zunaj slovenskih meja, predvsem pa prvi po letu 2016. Preteklo sezono je nato v celoti izpustil zaradi težav s hernijo. Tudi tokrat ga v boju za prve točke čaka visoka štartna številka, saj je na slalomski FIS-lestvici na robu stoterice.