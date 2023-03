Zadnja zmaga sezone v Švico, Braathen v drami osvojil mali globus

Ramon Zenhausern Foto: Reuters Pred zadnjim slalomom sezone je imel Norvežan Lucas Braathen 33 točk prednosti pred izkušenim rojakom in trikratnim dobitnikom malega kristalnega globusa v slalomu Henrikom Kristoffersenom. Po prvem teku je bil Braathen drugi, Kristoffersen pa peti.

Razmere v finalu so bile na meji regularnega, saj je bilo na južnem in luknjastem snegu res težko dobro smučati. Tekmovalci na začetku finala so bili v prednosti. Na koncu peti Italijan Alex Vinatzer je na primer pridobil kar 14 mest, šesti Avstrijec Adrian Pertl pa 10. Med tistimi, ki so veliko izgubili (devet mest), pa je bil Avstrijec Manuel Feller, ki je osvojil šele 15. mesto.

Lucas Braathen Foto: Reuters A za najboljše tudi južen, moker sneg ni ovira. Kristoffersen je ob prihodu v cilj finalne vožnje povedel. Pritisk na Braathnu je bil tako samo še večji. A ga je zdržal. In rojaka premagal za 57 stotink. Ko je videl rezultat na semaforju, so se mu ulile solze sreče. Še boljši pa je na spomladanskem snegu Švicar Ramon Zenhausern, ki je ubranil vodstvo po prvi vožnji in zmagal drugič v sezoni in šestič v karieri. S tem je osvojil bron v seštevku slaloma.

Soldeu, slalom, (M):



1. Ramon Zenhausern (Švi) 1:54:87

2. Lucas Braathen (Nor) +0,06

3. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,63

4. Marc Rochat (Švi) +1,02

5. Alex Vinatzer (Ita) +1,14

6. Adrian Pertl (Avt) +1,19

7. Alexander Steen Olsen (Nor) +1,33

8. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +1,44

9. Timon Haugan (Nor) +1,63

10. Alexis Pinturault (Fra) +1,68

Veliki kristalni globus za skupno zmago sezone je drugo leto po vrsti osvojil Švicar Marco Odermatt, ki na slalomih ne nastopa. Najboljši Slovenec v skupnem seštevku je Žan Kranjec na 11. mestu.

Hadalin zmagal v Lihtenštajnu

Slovenca na zadnjem slalomu ni bilo na štartu, saj je najboljši slovenski slalomist zadnjih let Štefan Hadalin to zimo osvojil le 22 točk in v slalomskem seštevku končal na 43. mestu. Ker nima dovolj Fis točk za nastop v svetovnem pokalu v naslednji sezoni, trenutno nastopa na tekmovanjih nižjega ranga. Tako je v soboto nastopil na državnem prvenstvu Lihtenštajna in zmagal.

Slalomski seštevek (10/10):



1. Lucas Braathen (Nor) 546 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 494

3. Ramon Zenhausern (Švi) 467

4. Daniel Yule (Švi) 401

5. Manuel Feller (Avt) 345

6. LOic Meillard (Švi) 337

7. Linus Strasser (Nem) 321

8. Clement Noel (Fra) 292

9. Alexander Steen Olsen 275

10. Timon Haugan (Nor) 231

...

43. Štefan Hadalin (Slo) 22



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Marco Odermatt (Švi) 2.042 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1.340

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 1.154

4. Lucas Braathen (Nor) 954

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 953

6. Loic Meillard (Švi) 877

7. Marco Schwarz (Avt) 863

8. Alexis Pinturault (Fra) 839

9. Manuel Feller (Avt) 546

10. Ramon Zenhausern (Švi) 467

11. Žan Kranjec (Slo) 464

...

77. Miha Hrobat (Slo) 73

70. Martin Čater (Slo) 70

84. Štefan Hadalin (Slo) 65