Ponočeval, a zmagal za dve sekundi: "Bil sem tako utrujen"

Marco Odermatt je dobil tudi zadnji veleslalom v sezoni. Drugi veleslalomist sezone Henrik Kristoffersen je na drugem mestu zaostal dve sekundi in 11 stotink. "Pojma nimam, kako sem zmagal, bil sem tako utrujen. V četrtek smo se zabavali," se je smejalo Odermattu v prvi izjavi v ciljnem izteku proge Avet v Soldeuu v Andori, potem ko je z zmago potrdil že prej osvojeni mali kristalni globus za veleslalomski seštevek sezone.

"Ni bilo lahko zaradi teh presnetih 2.000 točk. Res sem si zelo želel stopničk. Torej, še ena zmaga, dve sekundi prednosti, ne vem, kaj naj rečem," je bil presrečen 25-letni Švicar, ki je še drugo sezono po vrsti ohranil prevlado v moškem smučanju. Odermatt je poskrbel za nov mejnik, po 23 letih je presegel dosežek Hermanna Maierja po številu točk osvojenih v eni sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev. Maier je leta 2000 novo tisočletje začel z rekordnim izkupičkom 2000 točk, Odermatt je 23 let kasneje ta mejnik popravil na 2042 točk. Absolutni rekord še vedno drži Slovenka Tina Maze z 2414 točkami v sezoni 2012/13.

Marco Odermatt Foto: Reuters "To mi veliko pomeni. Prejšnje dni sem si rekel, da ni tako pomembno, da gre zgolj za številke. Pomembne stvari so globusi, a danes sem čutil pritisk. Vedel sem, da gre za pomembnejšo zadevo, zato sem vesel, da sem osvojil tudi ta rekord." Trinajsta zmaga v sezoni je imela še večji pomen. Švicar se je pridružil legendarni trojici Ingemarju Stenmarku in Marcelu Hirscherju in Maierju, ki so zmagali 13-krat v eni sezoni. Toliko zmag je v iztekajoči se sezoni osvojila tudi Mikaela Shiffrin. Ta je leta 2019 s 17 zmagami v eni sezoni postavila rekord in presegla mejnik Švicarke Vreni Schneider iz leta 1989 s 14 zmagami v eni sezoni.

To je bila Odermattova sedma zmaga v veleslalomu na desetih tekmah v tej disciplini v tej sezoni. Ob velikem globusu za skupno zmago in veleslalomskem globusu je osvojil tudi superveleslalomski seštevek. Glede nove zabave ni tako prepričan: "Seveda sem pripravljen na zabavo, ampak ne vem, ali mi je še ostalo kaj energije, ker se počutim, da so moje baterije povsem izpraznjene. Pomembna je bila tekma, tako da bom videl, koliko energije imam za zabavo," se je smejal Odermatt, ki bo nedeljski slalom izpustil.