Odermatt novi rekorder, Kranjec do velikega uspeha

Najboljši veleslalomist Marco Odermatt je zanesljivo zmagal tudi na zadnjem veleslalomu sezone in s tem presegel do zdaj rekordni točkovni izkupiček dva tisoč točk Hermanna Maierja iz sezone 1999/20. Švicar je pri 2.042 točkah. Žan Kranjec, ki tokrat ni bil prepričljiv, zasedel je 11. mesto, je vse do konca finalnega nastopa Odermatta trepetal za ohranitev tretjega mesta v veleslalomskem seštevku in si po zanesljivi zmagi Švicarja - za več kot dve sekundi je prehitel drugega Henrika Kristoffersena - oddahnil. To je prva kolajna v seštevku discipline za 30-letnega Slovenca.