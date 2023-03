Norvežanom mešana ekipna tekma na finalu v Andori

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ekipni tekmi je bilo zgolj šest ekip. Švica in Avstrija sta bili v prvem krogu prosti, Nemčija pa je s 3:1 premagala Italijo, Norveška pa s 4:0 gostiteljico Andoro.

V finalu sta bili Norveška in Švici poravnani 2:2 v medsebojnih dvobojih. Norveška, za katero so nastopili Thea Louise Stjernesund, Rasmus Windingstad, Maria Therese Tviberg in Timon Haugan, pa je slavila na podlagi boljšega časa.

Foto: Guliverimage

Švica je nastopila brez Wendy Holdener, v ekipi pa so bili Camille Rast, Livio Simonet, Andrea Ellenberger in Semyel Bissig.

Avstrijci so tekmo za tretje mesto dobili s 4:0 v dvobojih. Za avstrijsko ekipo so nastopili Franziska Gritsch, Fabio Gstrein, Julia Scheib in Adrian Pertl.

Konec tedna še zadnje tekme te zime

Na finalu sezone bodo na sporedu le še tekme v tehničnih disciplinah, s tremi slovenskimi nastopi. V soboto bosta moški veleslalom z Žanom Kranjcem in ženski slalom z Ano Bucik, v nedeljo pa moški slalom brez slovenskega predstavnika in ženski veleslalom z Bucik na startu.