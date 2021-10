Shiffrinova na uvodu sezone do jubilejne zmage, Hrovatova blizu stopničk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka uvodne tekme nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je Američanka Mikaela Shiffrin, ki je vknjižila 70. zmago svetovnega pokala. Za 14 stotink je prehitela vodilno po polovici Švicarko Laro Gut Behrami, s katero sta bili razred zase. Na tretjem mestu je končala zmagovalka zadnjega svetovnega pokala Slovakinja Petra Vlhova. Do točk tri Slovenke. Najvišje, na 6. mestu, je bila Meta Hrovat, ki je za stopničkami zaostala 29 stotink. Andreja Slokar je zasedla 14., Tina Robnik pa 22. mesto.

Prvih sto točk nove sezone alpskega smučanja, ki bo imela vrhunec februarja na olimpijskih igrah v Pekingu, je na svoj račun vpisala Mikaela Shiffrin. Američanka je pred novim tekmovalnim obdobjem napovedala nov pohod na veliki kristalni globus in ga začela na najboljši mogoč način.

Shiffrinovi je pripadla čast, da je po uvodni minuti molka v spomin na julija umrlega dolgoletnega predsednika Mednarodne smučarske zveze Giana Franca Kasperja, odprla ledeniško uverturo. S progo je opravila hitro, hitreje se je na njej znašla le Lara Gut Behrami, ki je imela po prvi vožnji pičli dve stotinki prednosti pred ameriško tekmico, kar je napovedovalo hud boj za zmago. Vrstni red se je v finalu, v katerem sta bili Američanka in Švicarka razred zase, zamenjal, Shiffrinova je 70. zmago svetovnega pokala slavila s 14 stotinkami prednosti.

Najboljša trojica uvodne tekme nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Foto: Guliverimage

Hrovatova ponovila lansko uvrstitev

Meta Hrovat je sezono odprla s šestim mestom. Foto: Guliverimage Na zmagovalni oder se je s šestega mesta po prvi vožnji zavihtela najboljša smučarka zadnje zime Petra Vlhova. Zaostanek Slovakinje za zmagovalko je bil že +1.30.

Za njo so se zvrstile Avstrijka Katharina Liensberger, ki je zadržala četrto mesto, najlepše presenečenje uvodne tekme, Norvežanka Maria Therese Tviberg, ki je na peto napredovala s 14., in Meta Hrovat. Najboljša Slovenka je v finalu pridobila dve mesti in na koncu s ponovitvijo lanskega šestega mesta za zmagovalnim odrom zaostala 29 stotink sekunde.

Slokarjeva do veleslalomske uvrstitve kariere

Andreja Slokar je s 14. mestom vknjižila svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage Do točk sta prišli še dve slovenski smučarki. Andreja Slokar je na prvi progi navdušila z devetim mestom, pred finalom je bila tik za Hrovatovo, v finalu pa izgubila nekaj mest in prvi ledeniški nastop svetovnega pokala v Soeldnu končala na 14. mestu. To je njen najboljši veleslalomski rezultat svetovnega pokala.

Tina Robnik je finale ujela kot zadnja in z 11. časom druge vožnje napredovala do 22. mesta.

Sölden, veleslalom (ž), finale 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:07.22

2. Lara Gut Behrami (Švi) 2:07.36

3. Petra Vlhova (Svk) 2:08.52

4. Katharina Liensberger (Aut) 2:08.61

5. Therese Maria Tviberg (Nor) 2:08.67

6. Meta Hrovat (Slo) 2:08.81

...

14. Andreja Slokar (Slo) 2:09.70

...

22. Tina Robnik (Slo) 2:10.70

...

Ana Bucik je na 31. mestu za nekaj stotink zgrešila finale. Foto: Guliverimage

Bucikova in Dvornikova prepočasni za točke

Brez finala sta ostali Ana Bucik (+2.61), ki je najboljšo trideseterico na 31. mestu zgrešila za tri stotinke, in Neja Dvornik, ki je z zaostankom +4.22 končala na 53. mestu.

V nedeljo v Söldnu sledi še moški veleslalom, z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom na štartu.

Sölden, veleslalom (ž), 1. vožnja 1. Lara Gut Behrami (Švi) - 1:02.80

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0.02

3. Stephanie Brunner (Aut) +0.54

4. Katharina Liensberger (Aut) +0.63

5. Valerie Grenier (Kan) +0.74

6. Petra Vlhova (Svk) +0.81

7. Alice Robinson (NZl) +0.90

8. Meta Hrovat (Slo) +0.98

9. Andreja Slokar (Slo) +1.16

10. Ricarda Haaser (Aut) +1.30

... 30. Tina Robnik (Slo) +2.58

...

31. Ana Bucik (Slo) +2.61

...

53. Neja Dvornik +4.22

Preberite še: