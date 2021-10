Zdravstvene težave so končno preteklost

Letošnje leto je bilo za Tino Robnik prelomno. Junija je dopolnila 30 let, zdaj pa se po dolgem času v novo obdobje podaja povsem zdrava in z navdušenjem čaka, da se bo spustila med veleslalomska vratca. V lanski sezoni je imela ogromno težav z utrujenostjo, po koncu sezone pa si je vzela mesec dni premora, v katerem se je spet našla. Po številnih zdravstvenih težavah in problemih s poškodbami je zdaj odločena, da bo ta sezona drugačna.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zdravstveno stanje je super. Res se počutim veliko bolje kot lani. Brez težav zdržim na progi in vse treninge. Res je dober občutek, ko se počutiš dobro pripravljenega. Poleti sva z Ano Bucik nekaj več časa preživeli z Andrejo Slokar, potem se nam je na koncu pridružila še Meta Hrovat. Vedno je dobrodošlo, ko imaš zraven več tekmovalk, da tako dobiš še boljšo primerjavo z ostalimi," razlaga 30-letna Robnikova, ki bo v soboto ena od petih Slovenk na startu na ledeniku Rettenbach.

V sezono vstopa odlično razpoložena. Foto: SZS

V Söldnu je do zdaj njena najboljša uvrstitev deveto mesto. "Upam, da je napočil čas, da to izboljšam (smeh, op. p.). Zelo zadovoljna bi bila že z uvrstitvijo v najboljšo deseterico. Letos se tekme veselim najbolj od vseh zadnjih let, saj se mi je v prejšnjih letih pogosto dogajalo, da sem bila dva tedna pred prvo tekmo povsem sesuta in sem bila zaradi tega še toliko bolj pod stresom, kaj se bo zgodilo. Zato sem imela vedno težavo, kako se sestaviti do tekme. Letos se mi v pripravljalnem delu to ni zgodilo, zato se počutim bolj suvereno in si tudi bolj zaupam," pravi 30-letna smučarka.

"Trenirale smo podobno kot lani v Švici na ledeniku. V zadnjem tednu smo imele res dobre pogoje za delo in zadnji del priprav je bil boljši kot v zadnjih letih. Sneg v Söldnu je bil drugačen, kot smo ga imeli poleti, a s prilagajanjem nisem imela težav. Letos se res nismo pripravljali na južni polobli, a smo imeli vsi iste pogoje, nihče ni mogel trenirati tam. Sneg v Švici je bil še nekoliko 'lažji' in tako smo lahko nekoliko lažje izpilili nekatere tehnične zadeve," se je na pripravljalno obdobje ozrla Robnikova, ki je po dveh sezonah v prvi jakostni skupini v lanski sezoni zaradi vseh težav zdrsnila na 28. mesto.

Konkurenčna z najboljšimi

Letos upa in verjame, da bo bolj v ospredju. Lani je bil njen najboljši izid na veleslalomih 13. mesto v Jasni. "Časi na treningu so si bili zelo različni, res je veliko odvisno od dnevne pripravljenosti. Nekaj treningov smo opravile tudi z nekaterimi avstrijskimi reprezentantkami in Kanadčankami. Poleti v Saas-Feeju pa smo trenirale tudi skupaj s Sofio Goggio in Marto Bassino. Tudi tam smo bile ves čas konkurenčne," razlaga Robnikova.

"Olimpijske igre so posebna tekma." Foto: Guliver Image

Kot smo že vajeni, bo tudi v prihajajoči sezoni nastopala le v veleslalomu. "Nekaj treningov sem opravila tudi v superveleslalomu, zelo rada ga namreč treniram, saj mi pomaga tudi pri veleslalomu. A to sem trenirala bolj z namenom, da prebijem monotonost veleslaloma. Nisem pa trenirala z namenom, da bi v tem tekmovala. Bom pa nastopila na edini paralelni tekmi v tej sezoni," razlaga, ob tem pa se je ozrla tudi proti olimpijskim igram.

"Olimpijske igre so posebna tekma. Upam, da bom uspela najprej priti do Pekinga in da bom tam v formi in res dobro pripravljena, da bom lahko napadla visoka mesta," je še sklenila 30-letna smučarka.

Preberite še: