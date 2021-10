Rekorden denarni sklad za tekme v Kitzbühlu

Na dveh smukih in slalomu v Kitzbühlu se bodo to zimo najboljši smučarji na svetu potegovali za rekorden denarni sklad - milijonov evrov.

Smučarji svetovni pokal ta konec tedna začenjajo v Sőldnu. Napovedano je lepo sončno vreme. Prvič po začetku pandemije pa se na tekme vračajo navijači.

Eden od vrhuncev sezone se bo prav tako dogajal v Avstriji in sicer med 21. in 23. januarjem. To bo že 82. pokal Hahnenkamm. Ta bo to zimo še bolj poseben kot sicer, saj bodo za uvrstitve na dveh smukih in enem slalomu podelili kar milijonov evrov. To je rekordni denarni sklad za tekme v Kitzbühlu.

Doslej je bil najvišji leta 2020, ko je znašal 725.000 evrov.

Razlog za višji sklad je, da sta v petek in soboto na sporedu dva smuka in ne več smuk ter superveleslalom. Predsednik smučarskega kluba Kitzbühel Michael Huber si želi, da bi tudi v prihodnje gostili dva smuka in slalom.

Novost je tudi to, da bodo nagrade razdelili kar 45-im najboljšim tekmovalcev na posamezni tekmi. Organizator je denarni sklad lahko povečal po zaslugi pokroviteljev, ki so vsi dvignili svoj prispevek za to tradicionalno dirko sredi avstrijskih Alp.