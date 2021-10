Hirscher o favoritih sezone in svoji 68. zmagi

Lansko zimo so bili v boju za veliki kristalni globus v prednosti smučarji, ki so boljši v tehničnih disciplinah, saj je bilo slalomov in veleslalomov kar 21, smukov in superveleslalomov le 13. Veliki globus je šel tako Alexisu Pinturaultu. V novi sezoni, ki se z veleslalomom začenja to nedeljo v Söldnu, bodo specialisti za hitre discipline v bolj enakovrednem položaju. Na koledarju je 18 tekem v tehničnih in prav toliko v hitrih disciplinah.

Serijski osvajalec kristalnih globusov. Foto: Sportida In zato si niti najboljši smučar zadnjega desetletja Marcel Hirscher ne upa napovedati, kdo bo kralj prihajajoče smučarske zime. "Po mojem mnenju je letos vse mogoče. Ne vidim jasnega favorita," je dejal osemkratni zmagovalec skupnega seštevka, ki je pred dvema letoma končal tekmovalno kariero. "Tako med smučarji v hitrih disciplinah kot med tistimi v tehničnih je nekaj kandidatov za veliki kristalni globus. Prihajajoča sezona bo zelo zanimiva." Uspelo bo tistemu, ki bo iz dneva v dan delal, da bo samo še boljši, recept za uspeh opisuje Hirscher.

Avstrijec je kariero smučarja končal pri 30-ih letih, zdaj že stopa na novo karierno pot. Nedavno je predstavil svojo znamko smuči Van Deer. "Ta pot lahko seže zelo daleč. Misija je jasna: z Van Deerjem želim doseči 68. zmago v svetovnem pokalu in ustvariti najboljši komercialni artikel med smučmi," samozavestno napoveduje zmagovalec 67-ih tekem svetovnega pokala. A zdaj šele preizkušajo prve smuči. Za tekmovanje na najvišji ravni še potrebujejo čas. "Začetek je soliden. Moramo biti inovativni. Zagotovo mi na novi poti ne bo dolgčas."