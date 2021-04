Smučarski tekač Sundby končal kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Martin Johnsrud Sundby: Bolečine v hrbtu in družina sta glavni razlog za slovo.

Martin Johnsrud Sundby: Bolečine v hrbtu in družina sta glavni razlog za slovo. Foto: Sportida

Norveški smučarski tekač Martin Johnsrud Sundby je 16 let po svoji prvi tekmi svetovnega pokala končal kariero. V njej je odličja osvajal na vseh večjih tekmovanjih, na olimpijskih igrah je osvojil dve zlati, dve srebrni in bronasto kolajno, štirikrat je postal svetovni prvak, v svetovnem pokalu je zbral 30 zmag.

"Bolečine v hrbtu in družina sta glavni razlog za slovo. Žena zasluži boljšega moža, kot sem bil do zdaj. V karieri sem imel vzpone in padce, smučarskemu teku pa sem bil predan stoodstotno," je norveški televiziji povedal Sundby, ki pa smuči ne bo povsem postavil v kot, odslej namerava nastopati v maratonskih preizkušnjah.

V svetu smučarskih tekov velja za enega najvidnejših športnikov generacije, na Norveškem je idol številnim mladim, ki so se ravno zaradi njega odločili za ta šport, je poročala spletna stran Fis-ski.com

Sundby je zaenkrat najbolj sloviti smučarski tekač, ki se je po sezoni odločil za slovo, v ženski konkurenci to velja za Američanko Sophie Caldwell-Hamilton.

