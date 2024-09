Romunski Rasnov je ta konec tedna prizorišče tekem poletne velike nagrade v smučarskih skokih, ki potekajo v okrnjeni konkurenci. Petkov prolog in sobotna poskusna serija, ko je bila Nika Prevc prva, sta napovedovala zmagovalni oder, a so Slovenke na koncu ostale brez stopničk. Tik pod njimi je končala 16-letna Tina Erzar. Po prvi seriji druga Ema Klinec je bila sedma, Prevc deveta, Taja Bodlaj 21., Ajda Košnjek 27., Jerica Jesenko pa je bila prekratka za finale. Za dvojno italijansko zmago sta poskrbeli Lara Malsiner in Annika Sieff, tretja je bila Japonka Nozomi Marujama.

Po poletnem grand prixu v Wisli se je dogajanje preselilo v Romunijo, kjer pa je konkurenca ta konec tedna tako pri skakalkah kot skakalcih močno okrnjena.

Skakalke so že opravile s prvo posamično tekmo. Petkove napovedi, ko sta bili Nika Prevc in Tina Erzar prva in druga v prologu, so napovedovale stopničke, a se Slovenkam ni uspelo prebiti na zmagovalni oder.

Največ razlogov za zadovoljstvo so imeli v italijanskem taboru. Zanesljivo je zmagala Lara Malsiner, ki je bila najdaljša tako v prvi kot finalni seriji (94 in 95,5 metra). Na koncu je zmagala s 16,1 točke prednosti pred rojakinjo Anniko Sieff, sicer tretjo po polovici tekme. Pred Sieff je bila po prvem skoku Ema Klinec, ki je za zmagovalko zaostajala manj kot dve točki, a se ji finale ni izšel. Po zgolj 83,5 metrih je zdrsnila na sedmo mesto. Na tretje pa se je s četrtega prebila Japonka Nozomi Marujama.

Lara Malsiner je skočila do zanesljive zmage. Foto: Guliverimage

Najvišje od slovenske šesterice je končala 16-letna Erzar. Najstnika je po prvi seriji (87) zasedala sedmo mesto, v finalu pa doskočila pri 90 metrih in napredovala na četrto mesto. Za stopničkami je zaostala 4,5 točke.

Najboljša Slovenka v prologu in današnji poskusni seriji Prevc je bila po polovici peta, v finalu pa je zmogla 82,5 metra, kar je bilo na koncu dovolj za deveto mesto.

Taja Bodlaj je v finalu pridobila pet mest in končala kot 21., Ajda Košnjek pa je zasedla 27. mesto med 36. tekmovalkami. Prekratka za finale je bila na 33. mestu Jerica Jesenko.

V Romuniji, kjer manjkajo Nemke, Avstrijke, Kanadčanke, najboljša Japonka in Francozinja, bo v nedeljo še ena tekma deklet.

Danes popoldan sledi še tekma smučarskih skakalcev. Slovenija, tako kot več drugih nacij, svojega predstavnika ne bo imela.

Rasnov, grand prix: