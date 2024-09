Smučarski skakalci in skakalke se bodo konec tedna merili na tekmah poletnega grand prixa v Rasnovu, kjer bodo slovenske barve zastopale le skakalke, medtem ko skakalci v Romunijo ne bodo odpotovali, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Konec tedna bo romunski Rasnov gostil tekme poletne velike nagrade v smučarskih skokih tako v ženski kot v moški konkurenci. V slednji bo konkurenca zdesetkana, saj se številne nacije niso odločile za nastop v Romuniji. Tudi glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota se je odločil, da v Romunijo ne bo odpotoval nihče od naših skakalcev. Se bodo pa ti znova predstavili konec meseca na tradicionalnih tekmah poletne velike nagrade v avstrijskem Hinzenbachu (28. in 29. september).

Med prijavljenimi ni nobenega od skakalcev, ki so pretekli konec tedna stali na zmagovalnem odru v Wisli – to so Marius Lindvik, Artti Aigro, Tate Frantz in Gregor Deschwanden –, prav tako ne bo zmagovalca zime Stefana Krafta in Valentina Fouberta, ki sta bila pri vrhu na poletni veliki nagradi v Courchevelu.

Jerica Jesenko bo debitirala na poletni veliki nagradi. Foto: SloSki

Tudi pri skakalkah konkurenca ne bo popolna, bo pa v Rasnovu nastopilo šest Slovenk. Glavni trener Jurij Tepeš bo računal na zmagovalko uvodne tekme letošnje poletne velike nagrade, Emo Klinec, skupno zdaj tretjo v seštevku tekmovanja, Niko Prevc, Tajo Bodlaj, Ajdo Košnjek, Tino Erzar in Jerico Jesenko, ki je pretekli konec tedna na tekmah alpskega pokala v nemškem Hinterzartnu zmagala in zasedla drugo mesto. Za 19-letno članico SSK Norica Žiri bo to debi na tekmah poletne velike nagrade, je pa v svetovnem pokalu že osvojila točke z 28. mestom na Ljubnem ob Savinji. Nika Vodan, ki se je spopadla s poškodbo kolena, se bo tekmovalnemu ritmu pridružila pozneje.