Odlični obeti iz Romunije: Nika Prevc in Tina Erzar na prvih dveh mestih

Nika Prevc in Tina Erzar sta bili najboljši v prologu pred tekmo poletne velike nagrade v romunskem Rasnovu, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Ema Klinec je tekmo končala na šestem mestu.

V prologu 36 skakalk je Nika Prevc s 97 metri postavila daljavo dneva, tri metre manj je skočila Tina Erzar za drugo mesto, zbrala je slabih pet točk manj od zmagovalke svetovnega pokala v prejšnji zimi. Tretja je bila Japonka Nozomi Marujama s 95 metri in dobrima dvema točkama zaostanka za Erzar.

Ema Klinec je skočila 87,5 metra in je zasedla 6. mesto, Ajda Košnjek je bila s 75,5 metra 28., mesto za njo je končala Taja Bodlaj s pol metra krajšim skokom, debitantka Jerica Jesenko pa je z 71,5 metra zasedla 32. mesto.

Pred prologom so skakalke opravile z dvema serijama za trening. V prvi je bila z 92 metri najboljša Kitajka Liu pred Japonko Marujama s 94,5 metra, Prevc je z 89 metri imela 3. oceno, Klinec s 86,5 metra sedmo, Erzar z 88 metri osmo, Košnjek s 77 metri 24., Bodlaj je bila s 77,5 metra mesto za njo, Jesenko pa je skočila 73,5 metra za 30. oceno serije.

V drugi seriji je bila znova najboljša Liu z 91 metri, Prevc in Klinec sta pristali pri 90,5 metra za 2. in 3. oceno serije, Erzar je s 87 metri imela 9. oceno, Bodlaj z 79,5 metra 21. oceno, Košnjek s 73 metri 26. in Jesenko z enako daljavo 34. oceno serije.

Prva tekma v Romuniji bo na sporedu jutri ob 10.30.

