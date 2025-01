V živo: Sloveniji vzeli možnost za zmago, Zajca diskvalificirali

Taja Bodlaj, Ema Klinec in Nika Prevc so slovenske predstavnice na prizorišču v Willingenu - v Nemčiji je vsega 36 skakalk -, medtem ko je pri fantih številčnejša zasedba: Rok Oblak, Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. V petek je na sporedu mešana ekipna tekma. Pri dekletih je bilo že v naprej bolj ali manj jasno, da bo trener Jurij Tepeš v ekipo uvrstil Emo Klinec in vodilno v svetovnem pokalu Niko Prevc, pri fantih pa se je Robert Hrgota odločil po treningu in izbral Zajca ter Laniška.

Ema Klinec je v prvi seriji nalogo opravila izvrstno, pristala pri 140,5 metra in dobila še lepe ocene. Daljša je bila le Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth, tako je Slovenija po prvi skupini deklet na drugem mestu zaostala 4,5 točke. Po drugi skupini je Slovenija povedla, 5,2 točki pred Norveško, a le za nekaj minut. Timi Zajc je skočil 140,5 metra, a bil diskvalificiran. Tako je slovenska četverica po prvi četrtini tekme padla na deveto mesto med desetimi reprezentancami. Razlog dres: en centimeter prevelik razkorak.

V tretji skupini je za Slovenijo skakala Nika Prevc. S skokom dolgim 128 metrov (nižje zaletišče) je ekipo vzdignila na šesto mesto. Če ne bi bil Zajc diskvalificiran, bi bila Slovenija v vrhu. Tako pa je bila 142 točk za Norveško. Za konec prve serije je skočil še Anže Lanišek (131,5 m). Slovenija je imela s tremi veljavnimi nastopi na petem mestu 384,1 točke. Vodila je Norveška s 524,9 točke, druga je bila Avstrija (493,5 točke), Nemčija pa tretja (476,4).

Odlična popotnica za Willingen

Slovenski tabor je v Willingen pripotoval z dobro popotnico. Nika Prevc se je z japonske turneje vrnila z rumeno majico vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala, naši orli pa so se izkazali na letalnici v Oberstdorfu, kjer sta se posamičnih zmag veselila Timi Zajc in Domen Prevc – drugi je bil na prvi tekmi tretji in je v skupnem seštevku poletov skupaj z Norvežanom Johanom Andrejem Forfangom na prvem mestu.