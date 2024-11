Vse oči uprte v Niko Prevc

Nika Prevc je v minuli zimi s svojimi prvimi sedmimi zmagami v svetovnem pokalu osvojila veliki kristalni globus. Če bo na prvi posamični tekmi nove sezone ponovila skoke s petkovega treninga in tekme mešanih ekip, bo to njena osma zmaga v svetovnem pokalu. V Lillehammerju se za zdaj zdi nepremagljiva. Prva serija se začne ob 12.30.

Devetnajstletna Nika Prevc je že prvi dan nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih upravičila besede svoje reprezentančne kolegice Nike Vodan, ki je nedavno dejala, da bo imela še eno noro sezono. Očitno še bolj noro od minule. V petek je v Lillehammerju na treningu skočila 132,5 in 126,5 metra in bila v obeh serijah najboljša. Nato je bila številka 1 še na mešani ekipni tekmi, torej tudi boljša od moških. Pristala je pri 138 metrih in 139,5 metra ter skupaj zbrala 304,7 točke. Nemka Katharina Schmid jih je imela kot druga najboljša skakalka 278 za skoka, dolga 129,5 in 129 metrov. Tako se zdi, da bo Niko Prevc na sobotni prvi posamični tekmi nove tekmovalne zime težko katera premagala.

Ema Klinec, Nika Prevc in trener Jurij Tepeš so bili zadovoljni po petkovi tekmi:

Tekma se na nekdanji olimpijski skakalnici začne ob 12.30, pred tem bodo izvedli še kvalifikacije. Za Slovenijo bodo v kvalifikacijah nastopile še Nika Vodan, Ema Klinec, Katra Komar, Taja Bodlaj in Tina Erzar.

Smučarski skoki, Lillehammer, posamična tekma (Ž):