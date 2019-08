Smučarski dvojec znova v pogonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski tehnični dvojec Žan Kranjec -Štefan Hadalin je ta teden prekinil večtedenski smučarski post. Trener Klemen Bergant je zadovoljen tako s kondicijsko pripravljenostjo, za katero sta poskrbela Mitja Bračič in Jani Gril, kot z internim medsebojnim vplivom.

Nočno vstajanje in sončni vzhod na smučišču. To je te dni za začetku dnevnih urnikov slovenskih alpskih smučarjev. Tako moška kot ženska tehnična vrsta se mudita na švicarskem ledeniku Saas Fee. S temi treningi skušata glavna trenerja Janez Slivnik in Klemen Bergant poskrbeti, da bi se smučarji vnovič prilagodili na sneg, tako bosta lahko nato ob selitvi v Argentino hitro dvignila delovne obrate.

V ženskem taboru stavijo predvsem na Meto Hrovat, medtem ko pa bo imel v moški konkurenci v tehničnih disciplinah znova glavno besedo udarni dvojec Štefan Hadalin – Žan Kranjec. Kondicijske treninge sta opravljala v lastnih režijah oziroma ločeno. Prvi pod taktirko Janija Grila, drugi je podaljšal sodelovanje z Mitjo Bračičem. Zdaj sta znova skupaj - na smučeh. "Sta odličen tandem. Drug drugega potiskata naprej. Žan vzame nekaj Štefanove predrznosti. Štefan nekaj Žanove marljivosti," razmišlja krmar smučarskega dvojca - trener Klemen Bergant, ki Kranjca še vedno vidi v obeh tehničnih disciplinah, medtem ko pa bo Hadalin še naprej gojil tudi kombinacijo. Prav zaradi tega se bo v Ushuaii priključil tudi italijanski smukaški ekipi. Več v spodnjem videu …