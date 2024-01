Slovenski trener je dobil ponudbo, ki je ni mogel zavrniti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji deskar Jure Hafner se je v letošnji sezoni preselil v avstrijsko deskarsko reprezentanco, kjer opravlja vlogo pomočnika trenerja. Pred tem je deloval v kitajski in lani v slovenski izbrani vrsti. Foto: Alenka Teran Košir

Jure Hafner, nekdanji deskar, svetovni mladinski prvak v paralelnem veleslalomu leta 2008, se je avgusta lani nepričakovano poslovil od slovenske reprezentance, kjer je opravljal delo strokovnega koordinatorja, in sprejel povabilo avstrijske reprezentance, ki ima v deskanju trenutno primat. Tako je spet združil moči s trenerjem Petrom Kotnikom, s katerim sta sodelovala že v kitajski reprezentanci, in serviserjem Jakobom Jovanom. Na Rogli je v pogovoru za Sportal spregovoril tudi o razlogih za menjavo službe.

Letošnjo sezono ste okrepili avstrijsko reprezentanco, kjer ste spet združili moči s trenerjem Petrom Kotnikom, očetom Glorie Kotnik, s katerim ste v olimpijskem ciklusu pred Pekingom sodelovali že v kitajski reprezentanci. Kaj je največja razlika med delovanjem v kitajski, slovenski, kjer ste delali lani, in avstrijski ekipi?

Predvsem je drugače to, da je avstrijska ekipa zelo številčna in zelo uspešna. Več tekmovalcev je, ki lahko posežejo po najvišjih mestih. Ko eden nima dobrega dne, ga izkoristi nekdo drug iz ekipe. Delo je stresno, po drugi strani pa je super, saj so rezultati na res visoki ravni, tudi sistem je drugačen, verjetno je podoben sistemu v italijanski reprezentanci.

Ste se v avstrijske vrste preselili na povabilo Petra Kotnika?

Da, glede na izkušnje in najino sodelovanje na Kitajskem sodelujeva tako, da sploh ne potrebujeva nobenega sporazumevanja. Res se dobro dopolnjujeva. To je bila njegova želja, že od prej me pozna tudi direktor avstrijske reprezentance, tako da smo hitro našli skupni jezik. Upam, da sem v ekipo tudi kaj doprinesel.

Je veliko odsotnosti od doma?

Toliko kot prej, seveda pa to ni primerljivo z odsotnostjo zaradi dela v kitajski reprezentanci.

Je bilo v slovenski ekipi zaradi vašega odhoda kaj slabe volje?

Ne vem, to morate vprašati njih, zagotovo pa jim ni bilo všeč ali prav, mogoče tudi čas ni bil najbolj pravi, ampak ... Slovensko deskanje je specifično, in ko je prišla priložnost za delo v mirnem okolju, sem jo sprejel.

