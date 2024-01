Bomo na Rogli še kdaj navijali ob koncu tedna?

Tekma svetovnega pokala za deskarje paralelnih disciplin je tudi tokrat padla na za navijače manj posrečen termin, sredi delovnega tedna. Aleša Slaparja, generalnega sekretarja tekmovanja smo vprašali, ali bomo na Rogli še kdaj dočakali tekmo ob koncu tedna. Zadnje tri izvedbe tekmovanja so 'padle' na sredino delovnega in šolskega tedna (dvakrat na sredo in enkrat na četrtek), medtem ko so vse ostale izvedbe tekmovanja potekala ob koncu tedna ali na praznični dan (2013).

VIDEO: Navijaško vzdušje na deskarski preizkušnji na Rogli:

Aleš Slapar, izvršni direktor Uniturja in generalni sekretar deskarske preizkušnje na Rogli Foto: STA "Glede izbire datuma so pomembni vsaj trije kriteriji. Prvi je ta, da se Slovenci med sabo ne smemo prekrivati s svojimi prireditvami, drugi kriterij je koledar, ki ga sestavi Mednarodna smučarska zveza (FIS) in daje nekaj prednosti večjim nacijam oz. večjim prizoriščem, tretji pa ta, da smo organizatorji gospodarska družba, ki išče za nas maksimalni trenutek za izvedbo tekme, ta pa zagotovo ne sme biti v času šolskih počitnic, božičnih praznikov in še bi lahko našteval, saj je Rogla takrat že tako ali tako polna. Po vseh teh kriterijih včasih pride tako, da tekmo dobimo sredi tedna. Morda je obiskanost zato res manjša, TV-doseg pa je zaradi možnosti ogleda vsebin za nazaj tako ali tako enak," je ocenil generalni sekretar tekmovanja Aleš Slapar.

Navijaške tribune so bile kljub manj primernemu terminu sredi delovnega in šolskega tedna tudi letos lepo zapolnjene, med navijači pa so znova prevladovali pristaši domačinov Glorie Kotnik in Tima Mastnaka.

Foto: Alenka Teran Košir Foto: Alenka Teran Košir

V razposajeni skupini navijačev v belih majicah z rožnatim napisom Gloria Kotnik so nam kot najbolj primernega sogovornika predlagali življenjskega sopotnika Kotnikove Željka Stevića. "Za nas je Gloria številka ena, kakorkoli obrnemo, in to ne glede na rezultat. Seveda je domača tekma nekaj posebnega, pritisk je za Glorio večji, malo pa tudi za nas, a na koncu smo zadovoljni z vsakim dosežkom."

Podobno bi lahko zapisali tudi za navijače Tima Mastnaka. Pogovarjali smo se z njegovo mamo Rozalijo in sestro Patricijo. "Če je le mogoče, obiščemo vse tekme, na katerih Tim nastopa, je pa na Rogli vedno najlepše. Rogla ima svoj čar, tukaj se je vse začelo in za vse nas ima ta proga poseben čustven vpliv," je izpostavila Patricija.

"Tukaj smo njegovi najbližji, Timovi prijatelji, družinski prijatelji, pa tudi smučarji. Tim je namreč svojo športno kariero začel kot smučar. Tukaj smo njegovi pravi oboževalci, že 10, 11 let ga spremljamo na Rogli," je pripovedovala Timova mama Rozalija.

Foto: Alenka Teran Košir

Ali Timov rezultat kakorkoli vpliva na razpoloženje v navijaškem taboru? "Nikakor, mi se imamo super, Tima spodbujamo vedno, ali mu tekma uspe ali ne," pravi Patricija, mama pa prizna, da je včeraj pričakovala več. "Videla sem ga na stopničkah, v mislih sem imela morda dvoboj Žana (Žan Košir, op. p.) in Tima, na Rogli je res naš slovenski praznik. Žal se moje želje niso uresničile, se imamo pa kljub temu lepo." Ni skrivnost, da si je včeraj na Rogli več želel in pričakoval tudi Mastnak sam. V izločilne boje se je uvrstil s šestim časom kvalifikacij, nato pa izgubil v obračunu osmine finala, kjer se je meril z rojakom Rokom Margučem. Zadovoljiti se je moral z desetim mestom.

