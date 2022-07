Slovenski skakalci v novih vlogah

Slovenski smučarski skakalci so se za en dan prelevili v hokejiste in na ledeni ploskvi na Bledu hokejske veščine preizkušali pod budnim očesom Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja iz NHL.

Moška skakalna zasedba je treninge za novo sezono popestrila s hokejskim vložkom. Ob koncu prvega tedna akademije najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja so se glavni trener Robert Hrgota in skakalci preizkusili v vlogi hokejskih oklepnikov.

Za en dan so skakalno opremo zamenjali za drsalke in palico ter na Bledu preizkusili hokejsko znanje. Ob Hrgoti so se na ledu preizkusili Peter Prevc, Domen Prevc, Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Timi Zajc in Gašper Vodan. Komu je šlo najbolje, ni znano, a s posnetkov vidimo, da se je skakalna flota zabavala.

Skakalci bodo zimsko sezono začeli v začetku oktobra v Wisli, že pred tem pa skakalno karavano čaka poletni grand prix. Prvo postajo bo med 22. in 24. julijem gostilo prav to poljsko prizorišče.