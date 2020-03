Slovenski skakalci in skakalke v negotovosti

Ali so Peter Prevc in skakalci že končali sezono, bo jasno danes.

Ob 17. uri bi morali v Trondeheimu potekati moška, ob 20. uri pa ženska posamična tekma v sklopu norveške turneje Raw Air. A glede na stanje, ki zaradi koronavirusa vlada po svetu, je v zraku vprašanje, ali bodo preizkušnji sploh izpeljali.

Videli smo, kako v raznoraznih športih zaradi bojazni drug za drugim odpovedujejo tekmovanja. V alpskem smučanju so odpovedali tekme, ki bi morale biti ta konec tedna v Aareju, zaključka svetovnega pokala v Cortini d'Ampezzo prav tako ne bo. Na delu ne bomo videli niti alpskih smučarjev v Kranjski Gori.

Glede na ukrep za tekmi pokal Vitranc lahko pričakujemo, da se bodo za enak korak odločili tudi v Planici, kjer bi moralo od 19. do 22. marca potekati svetovno prvenstvo v poletih.

V negotovosti so na Norveškem tudi slovenski skakalci in skakalke. "Čakamo na informacije. En sestanek na to temo so že imeli. Walter Hofer je povedal, da bomo v kratkem izvedeli, kako se bodo odločili," je iz Trondheima sporočil trener moške reprezentance Gorazd Bertoncelj.

Sicer imajo slovenski skakalci napovedan povratek v domovino za ponedeljek prek Frankfurta v Ljubljano, a bodo ob odpovedi tudi Vikersunda, kjer bi morale biti ta konec tedna preizkušnji na letalnici, skušali urediti predčasen odhod v domovino.