Slovenska rokavica Hirscherju: Ne upokoji se, saj te želim premagati

Delo v dvorani, vaje v Mostecu, tek v Tivoliju … "Po dobri sezoni se ni težko motivirati," po prihodu izpod prhe po enem od številnih treningov zagotavlja 25-letni veleslalomski specialist Žan Kranjec, ki je v pretekli sezoni navdušil s tretjim mestom na tekmi svetovnega pokala v Alta Badii, četrtim na olimpijskih igrah v Pjongčangu in skupno šestim v veleslalomskem seštevku. Natančno 150 dni pred prvo tekmo nove zime smo ga ujeli na enem od treningov v Ljubljani …

Kako polna je bila vaša glava, ko ste aprila za več tednov sneli smuči ter se odpravili na oddih?

Tudi med dopustom nisem lenaril. Ohranjal sem stik s športom. Res pa je, da sem za dva tedna povsem izklopil smučarske misli. Sezona je bila dolga, saj sem veliko smučal tudi po zadnji tekmi svetovnega pokala. Umik mi je dobro del. A že 7. maja sem se znova lotil kondicijskih priprav. V tej fazi opravim vsaj en trening na dan. Občasno tudi dva. Ob koncih tedna sem večinoma prost. Tako bo vse do odhoda na sneg ob koncu julija.

Številni vaši tekmeci so si privoščili potovanja v eksotične kraje. Veliko se jih je lotilo kakšnih adrenalinskih podvigov. Vi pa …

Nič posebnega. Rad imam druženje s prijatelji, igranje tenisa, vodne športe … Morda bom kdaj tudi sam odpotoval v kakšne bolj eksotične kraje. A zdaj se tudi nad bolj umirjenim oddihom ne pritožujem.

Smučarska sezona je precej krajša od pripravljalnega obdobja. Kako pomembna je zaradi tega delovna osredotočenost športnika?

Zelo. Motivacija je pogosto ključna. Vedeti moraš, zakaj treniraš. Menim, da sem na tej ravni dovolj močan. Po dobri sezoni sem se še toliko bolj odločno lotil priprav na novo sezono. Želim se boriti za najvišja mesta. Ko imaš to v glavi, je nedvomno lažje trenirati. Ustreza mi tudi sistematičnost dela, kar pomeni, da se sprva posvečam kondicijski pripravi, nato pa bo prišlo na vrsto urjenje na snegu. Takrat bom zagotovo lačen smučanja.

Slovite za telesno najbolje pripravljenega slovenskega smučarja. Na kakšen način boste letos nadgradili svojo pripravljenost?

Smučar mora biti fizično vsestranski, še posebej tisti, ki stavi predvsem na tehnični disciplini. Zato delam na moči, vzdržljivosti, hitrosti, eksplozivnosti … V vseh elementih želim napredovati.

Četrto mesto na olimpijskih igrah: zadovoljstvo in grenak priokus. Foto: Stanko Gruden, STA

Pogovor z Boštjanom Klinetom hitro zavije v smer psihološke priprave. Kakšen pa je vaš odnos do tega področja?

Tudi jaz delam s psihologinjo, to je Tanja Kajtna. Moja glavna naloga je izkoriščanje vsega potenciala. Ne le na vsaki tekmi kot celoti, temveč v vsakem zavoju. Na telesni in smučarski ravni sem zanesljivo iz leta v leto boljši. A na izvedbeni ravni je nato to treba dokazati in unovčiti. Tukaj še nekoliko niham. Dobri vožnji sledi nekoliko slabša in obratno. Tudi v zadnji sezoni, ki je bila rezultatsko res najbolj stabilna do zdaj, a sem vseeno nihal. Zato se bom do začetka sezone posvečal tudi psihološki pripravi.

Kako velik tekmec je trema?

Vedno čutim tremo. Verjetno jo tudi vedno bom. Toda če sem dovolj samozavesten, kar v zadnjem obdobju sem, me lahko trema le še podžge. Zaupam sebi, zaupam opremi. Morda sem prav na tej ravni najbolj napredoval. Že na treningih sem bil odločen. Vedel sem, da dobro smučam. Na tekmo sem odhajal z mislijo, da lahko mešam štrene najboljšim. Rezultati so to potrdili. Iz lastnih izkušenj pa vem, kako lahko manj stabilnega smučarja trema ohromi.

Kaj pa oprema, s katero ste bili letos zelo zadovoljni. Kaj pripravlja Rossignol? Pričakujete novosti pri konkurenci, predvsem pri Headu?

Prve nove modele sem preizkušal že aprila na treningu v Banskem. Nadaljnji preizkus sledi ob vrnitvi na sneg. Pri Rossignolu zagotovo niso zaspali. Razvijajo nove smuči. Upam, da se bodo kašne izkazale za še boljše od sedanjih. Konkurenca? Da, pričakujem, da bo kdo storil korak naprej. S tem pa se ne želim obremenjevati. Vem namreč, da sem lahko konkurenčen, če imam primerljivo opremo. Seveda pa tega področja še zdaleč ne podcenjujem. Veliko dela je namreč treba vložiti v iskanje najboljših nastavitev. Pri opremi ne bom v zaostanku.

Kaj pa izvedba? Ste zadovoljni z videnim, ko si ogledate posnetke svojih voženj?

Na splošno sem si kar všeč. Ha, ha ... Predvsem takrat, ko vem, da mi je uspela želena vožnja. Vedno pa vidim rezerve. Dvigniti moram svoj limit. Verjamem, da sem lahko še bolj drzen. No, tu pa je še veliko malenkosti, ki se jih da popraviti.

Ste bolj ponosni na rezultatsko stabilnost ali edine stopničke v karieri?

Decembrsko tretje mesto v Alta Badii mi je prav gotovo prineslo največ veselja. To je bil pač trenutek, za katerega sem garal. Poleg tega sem bil že večkrat blizu, zato sem si po svoje tudi oddahnil, da mi je uspelo. To so spomini, ki zlepa ne bodo zbledeli. Tudi v očeh drugih sem veliko pridobil. Še zdaj sem ponosen. Po drugi strani pa se zelo ponosen tudi na konstantnost. Na različnih terenih in podlagah sem bil konkurenčen najboljšim. S tem se v preteklosti nisem mogel pohvaliti. In prav ta stabilnost je ena od največjih spodbud pri delu. Nisem muha enodnevnica. Sebi in okolici sem dokazal, da sem lahko med najboljšimi. S to mislijo se bom lahko postavil na štart prve tekme nove sezone.

Nova sezona, novi cilji?

Predvsem želim v svojem smučanju napredovati. Želim izkoristiti majhne rezerve ter dati poudarek tudi večjim. Rezultati? Želim biti med najboljšimi. Težko rečem, kam merim v končnem seštevku. Želim pa se večkrat zavihteti med najboljšo trojico. Želim si tudi zmage.

Kako premagati Marcela Hirscherja?

Treba je delati. Na vseh področjih moraš biti na najvišji ravni. Kondicijska priprava, taktika, izbira nastavitev … Jasno, pomembna je tudi psihološka trdnost. Hirscher je na tej ravni zelo dober. Kdor dobi 13 tekem v eni sezoni, pač mora biti dober. Še vedno mislim, da sem ga sposoben premagati. Vsaj na kakšni tekmi. Ne vem pa, ali ga že lahko premagam tudi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Slišim, da naj bi vztrajal v smučarskem svetu. To me veselim. Res je, da s tem močan tekmec ostaja. Imel pa bom priložnost, da ga premagam, preden konča kariero.

Vrhunec sezone svetovno prvenstvo v Aareju, ki ste ga dodobra spoznali že v finalu svetovnega pokala.

Vem, kaj me čaka. Proga mi je všeč. Tudi podlaga mi ustreza. Peto mesto, na katerem sem končal, je velika spodbuda.

Kranjec že pet let kondicijski del priprav opravlja pod taktirko Mitje Bračiča, ki se lahko pohvali s sodobnim trenažnim in diagnostičnim centom v Ljubljani. "Žan je v vseh gibalnih sposobnostih zelo dominanten. Govorimo o moči, koordinaciji, hitrosti in vzdržljivosti. Vse to je dvignil na zelo visoko raven. Temelje nedvomno ima, zato se zdaj seliva na specialen trening. To je nov sistem, ki naj bi pripomogel k boljši specialni smučarski motoriki. To je posebna koordinacija, ki je v smučanju zelo pomembna," pripoveduje uveljavljeni strokovnjak za telesno pripravo, ki Kranjčev program usklajuje z načrti glavnega trenerja za tehnični disciplini Klemna Berganta. "Skupna filozofija je, da Žana pripravimo na optimalen trening na snegu.