Slovenske smučarske karte za novo zimo so razkrite

Deloma zaradi preživetega sistema, ki močno zavira postopke, deloma zaradi odprtih vprašanj in deloma zaradi nasprotovanj nekaterih klubov, zaradi česar je predsednik odbora in zbora Iztok Klančnik pred dnevi potrditev programov vezal tudi na svojo zaupnico, je slovenska smučarska reprezentanca šele dva meseca in pol po zadnji tekmi svetovnega pokala dobila dokončno podobo za sezono 2018/19. Trenerske in tekmovalne ekipe so sicer medtem že pognale kolesje priprav na novo zimo.

Vodstvo reprezentance ob tem zatrjujejo, da so, v primerjavi s preteklimi leti, v ekipi prišli izključno smučarji in smučarke, ki so izpolnili predhodno potrjene kriterije. Obenem zagotavljajo, da tudi tistim, ki niso deležni statusa, ne bodo zapirali vrat tekmovanj, če se bodo izkazali na preglednih treningih.

Prvo ime znova Ilka Štuhec

Večjih sprememb v reprezentančnih sestavah letos ni. Na čelu ženske ekipe tako še naprej ostaja Denis Šteharnik, ki bo pri treningu hitrih disciplin računal na Sergeja Poljška, nad evropskim pokalom pa bo bedel Igor Zagernik. Na moški strani bosta vajeti še naprej v svojih rokah držala Peter Pen (hitri disciplini) in Klemen Bergant (tehnični disciplini), medtem ko pa vodenje ekipe evropskega pokala prevzema Mitja Valenčič, ki bo trenersko oporo iskal v povratniku iz Rusije Matiji Grašiču.

Tudi pri tekmovalcih revolucionarnih rezov ali po drugi strani širitev ekip ni. V moški konkurenci bo imela status smučarjev svetovnega pokala šesterica, pri dekletih pa peterica, medtem ko prvo ime reprezentance in povratnica po izpuščeni sezoni Ilka Štuhec ostaja smučarska s posebnim statusom. Še naprej bo delovala v okviru svoje ekipe. Po zagotovilih njenega odvetnika Blaža Bolcarja se bodo pogovori o pogodbi začeli še ta teden.

Miha Verdnik kot vodja panoge vodi smučarje v novo zimo. Foto: Sportida

Zajetnejša denarna malha

Kljub rezultatsko slabši sezoni, kar je predvsem posledica poškodbe Štuhčeve in globokega padca tekmovalne krivulje Boštjana Klineta, pa je vodstvo panoge v zadnjih tednih storilo korak naprej pri zagotavljanju denarnih sredstev. Načrt prihodkov se je tako predvsem na račun višjih sponzorskih prilivov že približal 2,9 milijona evrov, medtem ko pa jasen razrez odhodkov razkriva, da bo za "alpince" v resnici namenjenih 2,6 milijona evrov.

Največji del pogače si bo odrezala ženska ekipa svetovnega pokala (656 tisoč evrov), sledita pa ločeni moški ekipi, pri čemer bo smukačem pripadlo 381 tisočakov, ekipi za tehnični disciplini pa 252. Pri tem je treba poudariti, da bodo imeli, v primerjavi s kriznimi leti in znamenitimi samoprispevki, člani ekip svetovnega pokala pokrite prav vse stroške.

Žan Kranjec: letos prvo ime moške ekipe. Foto: Getty Images Več denarja. Kaj pa muzika?

Obljubljeni proračun in prispevek opremljevalcev naj bi najboljšim slovenskim smučarjem omogočila boljšo pripravljalno bazo. Kaj pa cilji? Medtem ko so v taboru Ilke Štuhec na tej ravni že kot po pravilu skrivnostni in poudarjajo, da je na prvem mestu prava tekmovalna vrnitev, pa so bili glavni trije reprezentančni trenerji pri pripravi programov bolj neposredni.

Sodeč po uradnih ciljih, najvišje merita Žan Kranjec in Ana Drev, saj njuna trenerja oba vidita med najboljšo sedmerico. Ani Bucik je trener Šteharnik zastavil peterico v kombinaciji in petnajsterico v slalomu, Meti Hrovat pa deseterico v veleslalomu in dvajseterico v slalomu.

Klemen Bergant po drugi strani Štefana Hadalina vidi med najboljših 25 na štartni listi svetovnega pokala ter med 30 v veleslalomu ter kombinaciji. Medtem ko pa je Pen za Boštjana Klineta zapisal uvrstitev do 15. mesta na WCSL v obeh hitrih disciplinah, za Martina Čatra pa enako v smuku ter do 20. mesta v superveleslalomu.

Tekmovalne ekipe za sezono 2018/19

Moška ekipa svetovnega pokala – hitri disciplini: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat. Glavni trener – Peter Pen.

Moška ekipa svetovnega pokala – tehnični disciplini: Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Glavni trener – Klemen Bergant.

Moška ekipa evropskega pokala: Jakob Špik, Aljaž Dvornik, Žan Špilar, Borut Božič in Nejc Naraločnik. Glavni trener – Mitja Valenčič. : Jakob Špik, Aljaž Dvornik, Žan Špilar, Borut Božič in Nejc Naraločnik.Glavni trener – Mitja Valenčič. Ekipa EC 2: Žan Grošelj, Tilen Debelak, Žan Kralj, Jan Napotnik, Matevž Rupnik, Ven Florjančič, Dušan Senčar, Krištof Fabjan in Jaka Dvornik.

Ženska ekipa svetovnega pokala: Ilka Štuhec (delovala bo v samostojni ekipi), Meta Hrovat, Ana Bucik, Ana Drev, Tina Robnik in Maruša Ferk. Glavni trener – Denis Šteharnik.

Ženska ekipa evropskega pokala: Klara Livk in Neja Dvornik. Glavni trener – Igor Zagernik