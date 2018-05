Štefan Hadalin na novi poti

"Toplo-hladno," dobra dva meseca in pol po zadnji tekmi svetovnega pokala na vprašanje o minuli sezoni, v kateri se je petkrat prebil med dobitnike točk in nekajkrat dokazal razkošen potencial, odgovarja Štefan Hadalin. "Bili so dobri trenutki. A bili so tudi slabi in zelo slabi. Verjamem pa, da je bila to poučna sezona. V prvi vrsti zame, vsekakor pa tudi za ljudi okrog mene. Na račun tega bom lahko na marsikaj bolje pripravljen. Veliko stvari bom lahko predvidel," nadaljuje Vrhničan, ki bo čez dobra dva tedna dopolnil 23 let.

Za hladnost sezone sta poskrbela manko rezultatske stabilnosti in dejstvo, da se mu ni uspelo ukoreniniti med najboljšo slalomsko trideseterico, za toplo pa 13. mesto v Kranjski Gori kot rezultat kariere v svetovnem pokalu, osmo kombinacijsko mesto na olimpijskih igrah ter nekaj vrhunskih voženj, s katerimi je nedvomno dokazal, da je lahko v danih okoliščinah že zdaj celo najhitrejši.

Osnova za novo zimo

A če si je na rezultatski ravni vendarle obetal zajetnejši točkovni plen (58 točk), pa pri analizi ne more mimo dejstva, da si je ustvaril odlično izhodišče za prihodnjo sezono. Po eni strani zaradi uspešnih nastopov na marčevskih in aprilskih tekmah nižje ravni, na račun katerih bo v novi sezoni v obeh tehničnih disciplinah nastopil s štartno številko okrog 40. Poleg tega pa je vidno dvignil veleslalomsko raven, v celoti osvojil novo opremo, obenem pa spoznal tudi svoje telo.

"Na opremljevalca sem se moral privaditi. Prepričan sem o tem, da mi je to uspelo. Vesel sem, da sem del Rossignolove zgodbe. Čaka pa me še veliko dela. Na vseh ravneh. Vedno se je treba izboljševati. Ni pa to zagotovilo, da bom tudi na rezultatski ravni boljši," razmišlja Hadalin, ki skupaj z Žanom Kranjcem ostaja član majhne ekipe svetovnega pokala pod vodstvom Klemna Berganta.

Foto: Getty Images

Nova kondicijska pot

Potem ko si je privoščil oddih na Baliju, se je ciljnih priprav na novo sezono lotil sedmega maja. Pri tem se je odločil za novo pot. Reprezentančne kondicijske priprave, ki jih je še lani vodila Nika Radjenovič, je zamenjal za samostojne priprave. Opravlja jih po vnaprej določenem programu. "Začutil sem, da je čas za spremembo. Želim poskrbeti za nadgradnjo," pojasnjuje, prepričan o tem, da ga bo nova pot popeljala do boljše osnove za delo na snegu.

Trenutno so na njegovem dnevnem redu akrobatika, boks, tek, gorsko kolesarstvo in delo v fitnesu, kjer pa večinoma dela z lastno težo ter niza vaje za moč in stabilizacijo. Na teden opravi 10 do 12 treningov, medtem ko pa se bo na sneg vrnil šele ob koncu meseca julija. "Prav je, da se stresna žilica malo umiri, jaz pa lahko postopoma gradim svoje telo. To pomeni, da se lahko najprej lotim baze, nato pa posvetim individualiziranim specifikam, ki jih potrebuje vsak smučar," o pomembnosti strnjenih kondicijskih priprav, ki jih ne "razbija" z odhodi na ledenike, razmišlja Hadalin.

Foto: Sportida

"Nasmejan in zdrav"

Po zajetnih kondicijskih pripravah in ledeniški vrnitvi na sneg bo osrednji del sicer tudi letos opravil v Ushuaii v Argentini. Od tistih treningov si obeta zelo veliko. "Osredotočen bom na izvedbo. Že v fazi kondicijske vadbe skušam odpravljati pomanjkljivosti. Izpostavil bi moč in stabilizacijo. Vse to bom nato skušal implicirati v svoj način smučanja. Zanima me nadgradnja," je odločen najmlajši član ekipe svetovnega pokala.

In kje se vidi ob koncu prihodnje sezone? "Vidim se v cilju, nasmejan, zdrav in zadovoljen," odgovarja "Štef", ki že kot po pravilu nerad govori o konkretnih rezultatskih ciljih. Ne skriva pa, da so visoki. "Morajo biti," vztraja nekdanji mladinski svetovni prvak, ki zaradi nespornega smučarskega znanja, sodobnega sloga in izrazite tekmovalne naravnanosti vliva veliko upanja na preboj na najvišjo raven v obeh tehničnih disciplinah.