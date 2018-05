Smučarsko vprašanje za 2,5 milijona evrov: kdo je pravi šef?

Slaba dva meseca po zadnji tekmi sezone svetovnega pokala in dobrih pet mesecev pred prvo preizkušnjo nove zime je alpski odbor pripravil temelje za sestavo ekip in programov. Večjih sprememb na vrhu piramide ni mogoče pričakovati. Se pa pri "alpincih", ki so zbrali 2,5 milijona evrov, vse bolj kaže tudi težava manjkajoče vloge strokovnega vodje vseh reprezentanc.

Ilka Štuhec bo prvo ime reprezentance, a se bo tudi na novo sezono pripravljala s samostojno ekipo. Foto: Matjaž Vertuš

Skoraj vsak teden iz kakšne od največjih ter tudi nekoliko manjših smučarskih držav priroma obvestilo o sestavi reprezentanc in trenerjev za sezono 2018/19. Na slovenski seznam bo treba uradno počakati še vsaj do 24. maja, ko bo zasedal alpski zbor. Medtem ko se slovenski smučarji prav te dni, ali na snegu ali na kondicijski ravni, že pripravljajo na novo zimo, pa je temeljni kamen za novo sezono poskušal postaviti alpski odbor. Ta se je sicer na triurni seji v Ljubljani seznanil s poročili, proračuni in programi, a se bo moral zaradi kar nekaj odprtih vprašanj še pred zborom vnovič "sestati" na korespondenčni seji.

Vodilna trenerska trojica ostaja

Vseeno pa je odbor zgolj okrepil tisto, kar je sicer pričakovano že nekaj časa, in sicer, da bodo na vodilnih položajih ekip svetovnega pokala tudi v prihodnje ostali Denis Šteharnik (ženska reprezentanca), Klemen Bergant (moška ekipa za tehnični disciplini) in Peter Pen (moška ekipa za hitri disciplini). Kljub nekaj pomislekom odbornikov se nova pogodba obeta tudi Igorju Zagerniku na čelu ženske ekipe evropskega pokala, medtem ko pa bo v moški liniji ta položaj zasedel Mitja Valenčič. Nasledil bo Rasta Ažnoha. Boštjan Anderlič ostaja vodja otroških in mladinskih programov, Aleš Rogelj bo vodil žensko C-reprezentanco, moško pa Aleš Piber, ki bo nasledil Aleka Glebova.

Klemen Bergant se ne bo selil. Foto: Sportida

V dogovorih z Ilko Štuhec

Tudi v tekmovalnih ekipah večjih presenečenj ni. Zaradi neizpolnjenih kriterijev med reprezentanti sicer ni nekaterih dolgoletnih članov, na primer Roka Perka, Saše Brezovnik, Žana Grošelja in tudi Tilna Debelaka, ki je delno delal po samostojnem programu. Tako v moški kot tudi ženski reprezentanci bo imelo status tekmovalcev svetovnega pokala po šest smučarjev. Med njimi tudi povratnica po poškodbi Ilka Štuhec. Ta seveda ne bo delovala pod reprezentančnim okriljem, temveč s samostojno ekipo. Jasna pravila igre pa bodo opredeljena v posebni pogodbi, ki jo bosta morala podpisati Mariborčanka ter SZS. Pogovori se nadaljujejo in se, če se lahko zanesemo na izkušnje iz pretekle sezone, še nekaj časa bodo.

Kdo je pravi šef?

Je pa alpski odbor, na katerem se je debata najbolj razživela pri vprašanjih ekip evropskega pokala, zaradi česar bo tudi potrebna dodatna korespondenčna seja, na kateri naj bi bili pod drobnogledom načini udeleževanja tekmovalcev brez kriterijev, prehajanj med ekipami in modeli financiranja, vnovič osvetlil veliko pomanjkljivost obstoječega sistema. To pa je dejstvo, da imajo pri vprašanjih strokovne odgovornosti in odločevalne moči (pre)pogosto škarje in platno v rokah amaterski športni delavci, na sejah odbora pa posledično namesto konstruktivnosti do izraza prihajajo zasebni ali regijski interesi. Dovolj pomenljiv je bil tako ob koncu seje vzklik vodje panoge Mihe Verdnika: "Kakšna je moja odgovornost?"

Miha Verdnik, na fotografiji v družbi Žana Grošlja, ki je ostal brez reprezentančnega statusa. Foto: Sportida

Razširitev pooblastil?

Verdnik namreč deluje kot vodja panoge, a ne po strokovni plati. Ni vodja reprezentanc. To je funkcija, ki si je smučarji kljub obogatenem proračunu ne morejo privoščiti. Zato že nekaj časa tli ideja, po kateri bi Verdnik postal popolni vodja panoge, neke vrste poslovni in športni direktor v eni osebi. "V zadnjih dveh sezonah sem imel v vlogi vodje panoge jasne zadolžitve. Predvsem je bilo to urejanje poslovnega dela. Verjamem, da delujemo veliko bolj operativno. Stroka? To je vprašanje vizije in strategije predsednika," pravi Miha Verdnik, ki ne skriva, da je pripravljen prevzeti dodatno vlogo. Morda se bo to zgodilo že na seji alpskega zbora.

Nekdo, ki bo udaril po mizi

"Vprašanje odgovornosti bo treba rešiti. Nimamo supermana, ki bi vse obvladoval. Trenerji pogosto ne znajo sprejeti vse odgovornosti. Kaže se torej pomanjkanje osebe, ki bi vse skupaj vodila, koordinirala in udarila po mizi, ko bi bilo to potrebno," o aktualnem vprašanju razmišlja predsednik strokovnega sveta Grega Benedik. Spremembe napoveduje tudi predsednik zbora in odbora Iztok Klančnik: "Zavedamo se pomanjkljivosti sistema. Pripravljamo se na novo štiriletno obdobje. Verjamem, da je mogoče preseči relativno kompleksnost našega sistema. Kar delamo, delamo dobro. To se vidi tudi v neki umirjenosti naše panoge. To pa je eden od predpogojev za dobre rezultate. Dosedanje delo bomo poskušali v novem obdobju še nadgraditi."

Foto: Sportida

V blagajni kar 2,5 milijona evrov

Korak naprej pa so v alpski panogi storili na finančnem področju. Proračunsko letvico so namreč dvignili na več kot 2,5 milijona evrov. Od tega bodo sicer kar 250 tisoč evrov namenili za izvajanje sanacijskega programa, pustili pa si bodo tudi nekaj manevrskega prostora. Za programe bodo tako namenili dobra dva milijona. "To niso sanje, temveč denar, na katerega lahko računamo na podlagi dogovorov in že sklenjenih pogodb. Pred letom smo prek pokroviteljev dobili 840 tisoč evrov, letos že 1,4 milijona. Računamo na še kanček več. Poslovanje je zdravo. Ob tem pa ne pozabljamo na dolgove. Verjame, da likvidnostnih težav ne bo," o denarni sliki razmišlja Klančnik.

Predlogi tekmovalni ekip za sezono 2018/19

Moška ekipa svetovnega pokala – hitri disciplini: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat. Glavni trener – Peter Pen.

Moška ekipa svetovnega pokala – tehnični disciplini: Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Glavni trener – Klemen Bergant.

Moška ekipa evropskega pokala: Jakob Špik, Aljaž Dvornik, Žan Špilar, Borut Božič in Nejc Naraločnik. Glavni trener – Mitja Valenčič.

Ženska ekipa svetovnega pokala: Ilka Štuhec (delovala bo v samostojni ekipi), Meta Hrovat, Ana Bucik, Ana Drev, Tina Robnik in Maruša Ferk. Glavni trener – Denis Šteharnik.

Ženska ekipa evropskega pokala: Klara Livk in Neja Dvornik. Glavni trener – Igor Zagernik